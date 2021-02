Tour de La Provence (E4) : Bauhaus et Sosa à l'honneur

Davide Ballerini n'était pas imbattable au sprint sur ce Tour de La Provence 2021 ! Le coureur italien, vainqueur des deux premières étapes, n'est pas parvenu à remporter la dernière ce dimanche, qui s'est également terminée au sprint. Celui qui porte les couleurs de Deceuninck-Step s'est incliné devant Phil Bauhaus, le sprinteur allemand de Bahrain Victorious. Le coureur de 24 ans s'est imposé d'une demi-roue dans les rues de Salon-de-Provence, au terme de cette dernière étape de 163 kilomètres, et remporte sa première victoire depuis un an et ses trois succès sur le Tour d'Arabie Saoudite (deux victoires d'étapes et le classement général). Ballerini a terminé deuxième, juste devant le Français Nacer Bouhanni, qui n'a donc pas réussi à lever les bras cette semaine (troisième de la première étape également).

Alaphilippe dépasse Bernal

CYCLISME / TOUR DE LA PROVENCE

4eme étape - Avignon - Salon-de-Provence (163,2km) - Dimanche 14 février 2021



Classement général final (après 4 étapes)



Au classement général, c'est bel et bien Ivan Sosa, le vainqueur de l'étape-reine samedi sur les pentes du Mont Ventoux, qui triomphe.Julian Alaphilippe, troisième du classement général, est tout de même allé chercher des secondes de bonification lors d'un sprint intermédiaire pour dépasser Egan Bernal et prendre la deuxième place finale, à 18 secondes de Sosa. Cette étape a également été marquée par l'échappée de Tony Gallopin (AG2R Citroën), Luis Mas Bonet (Movistar), Andreas Leknessund (DSM) et Jérémy Leveau (Xelliss-Roubaix Lille Métropole). Le quatuor a compté jusqu'à 3'30 d'avance mais a été rattrapé à deux kilomètres de l'arrivée, pour laisser place au sprint final. La saison cycliste française va se poursuivre du 19 au 21 février, avec le Tour des Alpes Maritimes et du Var, où sont notamment attendus Geraint Thomas, Nairo Quintana ou encore Jakob Fuglsang.2- Davide Ballerini (ITA/Deceuninck-Quick Step) mt3-4- Matteo Moschetti (ITA/Trek-Segafredo) mt5- John Degenkolb (ALL/Lotto Soudal) mt...3- Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) à 19"4- Wout Poels (PBS/Bahrain Victorious) à 39"5- Patrick Konrad (AUT/Bora-Hansgrohe) à 57"...Crédit photo : Agence Zoom