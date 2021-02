Tour de La Provence (E3) : Sosa dompte le Ventoux et prend les commandes

Alaphilippe peut-il rattraper 21 secondes ?

3eme étape - Istres - Mont Ventoux/Chalet Reynard (153,9km) - Samedi 13 février 2021



3- Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) à 18"

Classement général après 3 étapes (sur 4)



3- Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) à 21"

La Colombie à la fête au Ventoux ! Ce sont deux Colombiens qui ont pris les deux premières places de l'étape-reine du Tour de la Provence, dont l'arrivée était jugée au Chalet Reynard, sur le Mont Ventoux. Malgré l'incertitude due à la météo, cette étape a pu se dérouler, la neige ayant été déblayée dans la montée finale, et c'est Ivan Sosa qui s'y est imposé.Sosa est parvenu à creuser l'écart, même si Julian Alaphilippe, son coéquipier et compatriote Egan Bernal, puis Wout Poels, se sont lancés à sa poursuite. Il s'est finalement imposé avec 15 secondes d'avance sur l'ancien vainqueur du Tour de France, qui ne semble plus souffrir du dos, 18 sur le champion du monde et 29 sur Poels. Sosa en profite pour prendre la tête du classement général, devant le même trio et avec des écarts équivalents, à une étape de la fin.Cette étape a été marquée par l'échappée de 140 kilomètres de Damien Gaudin (Total Direct Energie), Louis Louvet (St Michel-Auber 93), Alessandro Fedeli (Delko), Florian Vermeersch (Lotto Soudal), Jérôme Cousin (Total Direct Energie) et Nicola Bagioli (B&B Hotels p/b KTM) qui ont compté près de quatre minutes d'avance au maximum. Ils ont été rattrapés tour à tour dans la montée finale, Vermeersch et Bagioli étant ceux qui ont résisté le plus longtemps.Dimanche, la victoire finale se jouera sur les 163 kilomètres entre Avignon et Salon-de-Provence, avec trois côtes de troisième catégorie au programme, mais une arrivée plate. Sosa parviendra-t-il à contenir les ambitions de Julian Alaphilippe (si l'on considère que Bernal n'attaquera pas son compatriote), très remuant depuis le début de ce Tour ? Réponse dimanche !2- Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) à 15"4- Wout Poels (PBS/Bahrain Victorious) à 29"5- Jesus Herrada (ESP/Cofidis) à 48"...2- Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) à 19"4- Wout Poels (PBS/Bahrain Victorious) à 39"5- Bauke Mollema (PBS/Trek-Segafredo) à 57"...