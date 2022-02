Tour de La Provence (E3) : L'étape et la victoire finale pour Quintana

Alaphilippe encore une fois deuxième



Attaque de Nairo Quintana sur Julian Alaphilippe... 👀#lequipeVELO pic.twitter.com/06CjLrCDdH

— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 13, 2022

CYCLISME / TOUR DE LA PROVENCE

3eme étape - Manosque - Montagne de Lure (166,1km) - Dimanche 13 février 2022

Classement général final

Julian Alaphilippe (FRA/Quick-Step Alpha Vinyl Team) à 27"

Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) à 42"

En Provence, les Colombiens se succèdent au palmarès.En remportant la 3eme étape du Tour de La Provence, qui a débuté à Manosque, le natif de Tunja s'est offert une nouvelle belle victoire en solitaire au sommet de la montagne de Lure. Celle-ci lui permet également de remporter cette 7eme édition de la course. Alors qu'il comptait 32 secondes de retard sur l'Italien Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers), l'ancien leader avant cette dernière étape,Le podium est complété par le Danois Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo) à 34" du Colombien. Ce dernier fait donc coup double en remportant l'étape et la victoire finale dans ce Tour de La Provence. Dans le top 10, on retrouve trois autres Français, à savoir Pierre Latour (TotalEnergies, 5eme à 42"), Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citröen, 9eme à 1'45) et Maxime Bouet (Arkéa-Samsic, 10eme à 1'56). « Pas de regret, pas de déception. Je pense que j'ai fait une très belle montée. L'équipe aussi a très bien travaillé.Je suis très content des sensations pour ma première course et aucun regret », a expliqué Alaphilippe, à l'issue de la course, au micro de la chaîne L'Equipe.Mattias Skjelmose Jensen (DAN/Trek-Segafredo) à 37"Matteo Jorgensen (USA/Movistar) à 37"Ivan Sosa (COL/Movistar) à 39"Ilan van Wilder (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl Team) à 41"Mattias Skjelmose Jensen (DEN/Trek-Segafredo) à 34"Matteo Jorgensen (USA/Movistar) à 36"