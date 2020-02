Tour de La Provence (E1) : Bouhanni s'impose encore

#Replay 🎥 / C’est le retour de 🇫🇷 Nacer Bouhanni (ARK) ! Costaud ! Il reporte la première étape de ce #TDLP2020 ! 🥊

(On ne soulignera pas la dame qui traverse au dernier moment juste à l’arrivée du peloton...) pic.twitter.com/sDtm5amw70



— Renaud Breban (@RenaudB31) February 13, 2020

Bouhanni, premier leader



Victoire de ⁦@BouhanniNacer⁩ sur la 1ere étape du Tour de la Provence, sa 2e de la saison 💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/gQi6n5u5Ho

— Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) February 13, 2020

Nacer Bouhanni (29 ans) est en grande forme en ce début de saison ! Alors que l'année 2020 vient tout juste de débuter, et le nouvel exercice de vélo par la même occasion, le Vosgien compte déjà davantage de victoires que sur toute l'année dernière, avec comme meilleur résultat une deuxième place sur le Grand Prix Marcel Kint.Passé à l'intersaison de la Cofidis à l'équipe Arkéa-Samsic, le sprinteur français a confirmé que son nouveau maillot (que portent également Warren Barguil et Nairo Quintana, eux aussi engagés et réunis pour la première fois côte à côte) lui donnait des ailes en se montrant le plus rapide jeudi sur la ligne d'arrivée des Saintes-Maries-de-la-Mer.Alors que le peloton a évité de peu une terrible chute collective après qu'une dame a franchi inconsciemment la route dans les derniers mètres, Bouhanni, pas déstabilisé pour un sou, a dicté sa loi aux deux Italiens Jakub Mareczko (CCC) et Giacomo Nizzolo (NTT Pro) pour(Groupama-FDJ). Bouhanni, resté longtemps à la FDJ avant de rejoindre la Cofidis et qui avait inscrit les premières lignes de son palmarès du temps où il avait Marc Madiot sous ses ordres, totalise désormais 67 victoires en carrière. Mais quelque chose nous dit que la 68eme ne devrait pas tarder.