Tour de La Provence : Bernal sera finalement là

Un très beau plateau en Provence

Ce n’était pas prévu, mais le Tour de La Provence va pouvoir compter sur la participation d’un ancien vainqueur du Tour de France ! Egan Bernal a en effet décidé de prendre part à la deuxième course à étapes de la saison cycliste française (après l’Etoile de Bessèges, qui se déroulait la semaine passée), qui aura lieu de jeudi à samedi. Le vainqueur du Tour de France 2019, 64eme de l’Etoile de Bessèges, défendra les couleurs d’Ineos aux côtés de Laurens De Plus, Eddie Dunbar, Gianni Moscon, Carlos Rodriguez, Ivan Sosa et Ben Swift.Rappelons que cette année, c’est le Giro (du 8 au 30 mai) qui sera son objectif principal.D’autres grands noms vont participer à cette sixième édition du Tour de La Provence, comme le champion du monde Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), l’ancien champion du monde Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), le grimpeur espagnol Gorka Izaguirre (Astana-Premier Tech), l’ancien champion d’Europe Matteo Trentin (UAE Emirates), le grimpeur espagnol Enric Mas (Movistar) ou l’ancien vainqueur de la Vuelta Fabio Au (Qhubeka Assos). Warren Barguil (Arkea Samsic), Lilian Calmejane (AG2R-Citroën), Alexis Vuillermoz (Total Direct Energie), Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Bryan Coquard (B&B Hôtel - Vital Concept) ou encore Nacer Bouhanni (Arkea Samsic) seront les autres Français à suivre, en plus de Julian Alaphilippe. «. Au vu du parcours, les scénarios vont souvent être indécis car il y a des grands sprinteurs mais également des grands puncheurs et grimpeurs et sur beaucoup d'étapes, le final pourrait réserver des surprises mais surtout un grand spectacle », s’est réjoui Marion Rousse, la co-directrice de course..