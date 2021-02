Tour de La Provence : Ballerini plus fort que les Français

Un match France - Italie tout au long de la journée

TOUR DE LA PROVENCE

Classement de la 1ere étape (Aubagne - Six-Fours-les-Plages, 182,3km) - Jeudi 11 février 2021

Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) mt

Nacer Bouhanni (FRA/Arkéa-Samsic) mt

Clément Venturini (FRA/AG2R-Citroën) mt

Classement général (après 1 étape sur 4)

Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) à 4"

Nacer Bouhanni (FRA/Arkéa-Samsic) à 6"



Lilian Calmejane (FRA/AG2R-Citroën) à 6"

Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) à 7"

Après le Grand Prix La Marseillaise et l'Etoile de Bessèges, le début de la saison cycliste européenne se poursuit dans le sud de la France, avec le Tour de La Provence, de jeudi à dimanche. Une épreuve difficile, avec notamment l'ascension du Mont Ventoux samedi, où l'on retrouve notamment Egan Bernal, Fabio Aru, Philippe Gilbert, Enric Mas ou encore Julian Alaphilippe. Le champion du monde, compagnon de la co-directrice de course Marion Rousse, a été l'un des principaux animateurs de la première étape, en étant présent dans l'échappée du jour, mais il a également contribué à la victoire de son coéquipier Davide Ballerini, en l'emmenant dans son sprint.A 26 ans, il s'impose pour sa toute première course de la saison. Il s'agit de sa première victoire depuis le 9 août et son succès sur la 5eme étape du Tour de Pologne.Si la victoire s'est jouée au sprint, cette première étape de 182 kilomètres a été animée par les Italiens Giulio Ciccone et Gianni Moscon, qui ont été rejoints à 70 kilomètres de l'arrivée, dans la Montée du Brulat, par Julian Alaphilippe. Le trio a très bien collaboré et comptait encore 25 d'avance à dix kilomètres de l'arrivée.Le champion du monde s'est alors transformé de candidat à la victoire à équipier de luxe pour Ballerini, qui est donc le premier leader du classement général. Un classement qu'il mène devant Arnaud Démare, Nacer Bouhanni, Lilian Calmejane (qui a pris des bonifications d'étape en début d'étape) et Julian Alaphilippe. Vendredi, c'est une étape de 174 kilomètres qui sera au programme, entre Cassis et Manosque.2-3-4-5- Matthew Walls (GBR/Bora-Hansgrohe) mt...2-3-4-5-...