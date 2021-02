Tour de La Provence : Alaphilippe heureux de sa semaine

Alaphilippe : "De bon augure pour la suite"

Et maintenant, la Belgique !

Cette semaine, Julian Alaphilippe débutait sa saison 2021 sur le Tour de La Provence, une épreuve de quatre étapes, marquée notamment par l’ascension du Mont Ventoux samedi, et dont la co-directrice n’est autre que sa compagne, Marion Rousse. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le champion du monde a fait honneur à cette course,, et un sprint intermédiaire disputé lors de la dernière étape pour aller chercher la deuxième place au classement final au détriment d’un certain Egan Bernal, à 18 secondes du grand vainqueur, Ivan Sosa.A l’arrivée de cette dernière étape, le futur papa ne pouvait que se montrer satisfait de sa semaine. « Ça commence très bien, c'est une très belle reprise. On a gagné deux étapes et le maillot par points avec Davide Ballerini, et je finis deuxième au général, a t-confié selon des propos relayés par cyclismactu. Ce n'était pas forcément ce que j'avais imaginé, mais c'est super.s, on a encore essayé aujourd'hui et on peut être satisfait de notre semaine. Je suis plus que satisfait de la condition, au Ventoux je ne pouvais pas faire grand-chose de plus. J'étais déjà super content de me retrouver dans cette situation et voilà, je n'arrive pas très loin de la victoire, donc c'est de bon augure pour la suite. »La suite, c’est d’abord une petite pause de deux semaines, avant de participer au Omloop Het Nieuwsblad, qui compte pour le World Tour, le 27 février prochain. «(Liège-Bastogne-Liège, le 25 avril, ndlr), il n'y a que des courses qui me plaisent et où je suis motivé, donc je vais donner le maximum » Et pourquoi pas décrocher une nouvelle victoire avec le maillot arc-en-ciel sur les épaules, après la Flèche brabançonne en octobre dernier ?