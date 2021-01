Tour de la Communauté de Valence : L’édition 2021 reportée

Encore une course cycliste reportée pour cause de coronavirus ! Cette fois, c’est le Tour de la Communauté de Valence, classé en UCI Pro Series, la catégorie juste en-dessous du World Tour, qui ne se déroulera pas à la date prévue, c’est-à-dire du 3 au 7 février. L’épreuve, remportée l'an passé par Tadej Pogacar, a été reportée à une date qui n’a pas encore été fixée. Elle devait marquer le coup d’envoi de la saison de nombreux coureurs de renom, comme Egan Bernal, Tao Geogheghan (Ineos Grenadiers), Alejandro Valverde, Enric Mas, Marc Soler (Movistar), Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën), Caleb Ewan (Lotto Soudal) ou encore Simon Yates (Bike Exchange).

La saison débute en France dimanche

Mais la région de Valence, actuellement confinée, est celle qui est le plus touchée par le coronavirus en Espagne (près de 100 000 cas entre le 14 et le 27 janvier) et les organisateurs de la course n’ont pas eu d’autre choix que de la reporter. « La santé de chacun doit être une priorité par rapport au sport », dit le communiqué des organisateurs, qui espèrent trouver une nouvelle date en mai, si possible. La saison cycliste européenne démarrera, si tout va bien, en France ce dimanche avec le Grand Prix Cycliste La Marseillaise, puis se poursuivra avec l'Etoile de Bessèges - Tour du Gard du 3 au 7 février, puis le Tour de la Provence du 11 au 14. Une course reste au calendrier espagnol en février : la Clasica de Almeria le 14. Rappelons que la saison World Tour débutera quant à elle du 21 au 27 février, avec le Tour des Emirats Arabes Unis, course qui avait marqué le début des problèmes liés au coronavirus la saison passée. Un an plus tard, la situation est encore loin d'être maîtrisée.