Tour de la Communauté de Valence (E5) : Un dimanche de rêve pour Groupama-FDJ

Küng s'offre une grande première dans sa carrière

CYCLISME / TOUR DE LA COMMUNAUTE DE VALENCE

5eme étape - Paterna - Valence (91,2 km) - Dimanche 18 avril 2021



1- Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) en 1h56'25



Classement général final

Victor Lafay (FRA/Cofidis) à 45’’

Elie Gesbert (FRA/Arkéa-Samsic) à 1’01’’

Groupama-FDJ a bien fait de s'inscrire sur le Tour de la Communauté de Valence ! L'équipe française a brillé tout au long de la semaine, et cela s'est conclu par un dimanche parfait, avec la victoire d'étape d'Arnaud Démare et celle au classement général de Stefan Küng ! Alors que Miles Scotson avait remporté la première étape (en solitaire), Arnaud Démare la deuxième (au sprint) et Stefan Küng la quatrième (sur le contre-la-montre),Le sprinteur français a devancé l'Espagnol Jon Aberasturi et le Belge Timothy Dupont après moins de deux heures de course, signant ainsi la 78eme victoire de sa carrière, sa troisième de la saison (il avait gagné la Roue Tourangelle il y a deux semaines).Lors de cette dernière étape, Julien Van den Brande (Tarteletto-Isorex), Maxime Cam (B&B Hotels p/b KTM), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi), Abner Gonzalez (Movistar) et Paul Wright (Mg.k Vis VPM) ont formé l'échappée du jour. Van den Brande a été le premier à lâcher, à 25 kilomètres de la fin, puis Cam a tenté d'accélérer seul à 15 kilomètres de l'arrivée, mais il a été rattrapé à 8 kilomètres de la ligne, laissant la place au sprint final remporté par Démare. Pas inquiété lors de cette journée, Stefan Küng remporte donc la course grâce à sa performance sur le contre-la-montre de samedi.2- Jon Aberasturi (ESP/Caja Rural - Seguros RGA) mt3- Timothy Dupont (BEL/Bingoal Pauwels Sauces WB) mt4- Simone Consonni (ITA/Cofidis) mt5- Colin Joycve (USA/Rally Cycling) mt...Nelson Oliveira (POR/Movistar) à 6’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 36’’