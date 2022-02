Tour de la Communauté de Valence (E5) : La dernière étape pour Jakobsen, le classement général pour Vlasov

Jakobsen à nouveau parfaitement lancé

CYCLISME / TOUR DE LA COMMUNAUTE DE VALENCE

5eme et dernière étape - Paterna-Valence (92km) - Dimanche 6 février 2022

Classement général final

Fabio Jakobsen n’a pas laissé passer l’occasion de terminer sur une bonne note. Déjà vainqueur cette semaine sur le Tour de la Communauté de Valence, le sprinteur de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl a fait apprécier sa pointe de vitesse dans les rues de la capitale valencienne. Toutefois, cette dernière étape longue de seulement 92 kilomètres entre Paterna et Valence, dénuée de toute difficulté, a connu un départ mouvementé. Deuxième du classement général au départ, à seulement 32 secondes d’Aleksandr Vlasov, Remco Evenepoel n’a pas hésité à secouer le peloton aux côtés de Matej Mohoric dans ce qui a ressemblé à un baroud d’honneur. Toutefois, la formation Bora-Hansgrohe a très vite fait rentrer dans le rang le turbulent rouleur belge. Une échappée a toutefois eu l’occasion d’ouvrir la route avec un groupe de quatre coureurs qui s’est formé à l’initiative de Vincenzo Nibali, qui avait visiblement des fourmis dans les jambes. Accompagné de Manuele Boaro, Jonathan Lastra et Gotzon Marin, le « requin de Messine » a tout fait pour creuser l’écart.Mais les équipes de sprinteurs ont très vite pris les commandes du peloton pour garder ce quatuor sous un strict contrôle. Après avoir longtemps conservé une trentaine de secondes d’avance, l’échappée a dû s’avouer vaincue à l’abord des quinze derniers kilomètres. A partir de là, le rituel de la mise en place des trains a été immuable et, comme souvent, c’est celui de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl qui s’est montré le plus performant. Avec le soutien non négligeable de Remco Evenepoel puis un relais appuyé de l’inévitable Michael Morkov, Fabio Jakobsen a été lancé dans un fauteuil pour aller chercher la victoire d’étape devant Elia Viviani et Alexander Kristoff. Après la frayeur du début d’étape, Aleksandr Vlasov a pris le parti de rester bien au chaud dans le peloton pour s’assurer de la victoire au classement général du Tour de la Communauté de Valence devant Remco Evenepoel et Carlos Rodriguez. Le Russe ne pouvait mieux lancer sa première saison sous les couleurs de l’équipe Bora-Hansgrohe.Elia Viviani (ITA/Ineos Grenadiers) mtAlexander Kristoff (NOR/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mtTimothy Dupont (BEL/Bingoal-Pauwels Sauces-WB) mtStanslaw Aniolkowski (POL/Bingoal-Pauwels Sauces-WB) mtMatteo Trentin (ITA/UAE Team Emirates) mtManuel Penalver (ESP/Burgos-BH) mtJuan Sebastian Molano (COL/UAE Team Emirates) mtFernando Barcelo (ESP/Caja Rural-Seguros RGA) mtMichael Morkov (DAN/Quick-Step Alpha Vinyl) mtRemco Evenepoel (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) à 32’’Carlos Rodriguez (ESP/Ineos Grenadiers à 36’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 50’’Alejandro Valverde (ESP/Movistar) à 1’02’’Jakob Fuglsang (DAN/Israel-Premier Tech) à 1’05’’Luis Leon Sanchez (ESP/Bahrain Victorious) à 1’14’’Giulio Ciccone (ITA/Trek-Segafredo) à 2’00’’Pavel Sivakov (RUS/Ineos Grenadiers) à 2’05’’David de la Cruz (ESP/Astana Qazaqstan) à 2’28’’