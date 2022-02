Tour de la Communauté de Valence (E3) : Vlasov a fait céder Evenepoel et prend la tête

Evenepoel a bluffé, Vlasov s’est envolé

CYCLISME / TOUR DE LA COMMUNAUTE DE VALENCE

3eme étape - Alicante-Alto de las Antenas del Maigmo (155,1km) - Vendredi 4 février 2022

Classement général après 3 étapes (sur 5)

La montée de l’Alto de las Antenas del Maigmo était attendue et elle a fait des dégâts ! Avec un chemin empierré pour faire la décision, la 3eme étape du Tour de la Communauté de Valence a permis aux cadors du peloton de s’expliquer. A ce petit jeu, c’est Aleksandr Vlasov qui s’est montré le plus fort quand Remco Evenepoel a dû mettre genou à terre. Une étape longue de 155,1km et lancée depuis Alicante qui a tout d’abord été marquée par l’absence de l’équipe BikeExchange-Jayco, qui a renoncé après la découverte de cas de coronavirus dans son groupe. L’ascension du Coll de Rates, située après 63 kilomètres, a permis à un groupe de onze coureurs de prendre ses distances par rapport au peloton. Une échappée dans laquelle on a pu trouver Attila Valter, Jan Tratnik, Valentin Paret-Peintre ou encore Dimitri Claeys. Sous la direction de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl du leader Remco Evenepoel, cette échappée a eu le champ libre mais la montée du Benifallim, troisième des cinq difficultés au programme de cette étape, a commencé à nuire à la bonne entente dans cette échappée. Mais, si trois coureurs y ont lâché prise, c’est dans l’ascension de Tibi que Jan Tratnik, Attila Valter, Fernando Barcelo et Dimitri Claeys ont dévoilé leur jeu.Un quatuor qui n’a toutefois pas résisté au rythme infernal imposé par Jan Tratnik, qui a atteint le sommet en solo et avec deux minutes d’avance sur le peloton. Alors que la montée finale (10km à 7,5% de moyenne) se rapprochait, les équipes ont dévoilé leurs intentions, notamment la Movistar et Ineos Grenadiers qui ont haussé l’allure du peloton. Un travail qui, en plus de réduire l’écart sur le leader aux abords de la minute, a permis de mettre sur orbite Alejandro Valverde… qui n’a toutefois pas pu prendre la poudre d’escampette. Après avoir repris Attila Valter, le groupe des favoris a été secoué une nouvelle fois par l’Espagnol mais également par Remco Evenepoel. Dès l’arrivée sur le chemin de terre, Jakob Fuglsang a tenté sa chance mais son accélération, mis à part rattraper l’infortuné Jan Tratnik, n’a pas donné de résultat. Le démarrage d’Aleksandr Vlasov à 1500 mètres de la ligne d’arrivée a permis de montrer que le leader du classement général a bluffé, ne pouvant suivre l’allure. Le leader de l’équipe Bora-Hansgrohe s’est alors envolé vers une victoire en solitaire devant un quatuor espagnol composé de Carlos Rodriguez, Enric Mas, Pello Bilbao et Alejandro Valverde. Seulement huitième à 41 secondes, Remco Evenepoel cède le maillot de leader à Aleksandr Vlasov.Carlos Rodriguez (ESP/Ineos Grenadiers) à 14’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 21’’Pello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) à 29’’Alejandro Valverde (ESP/Movistar) à 29’’Jakob Fuglsang (DAN/Israel-Premier Tech) à 32’’Giulio Ciccone (ITA/Trek-Segafredo) à 35’’Remco Evenepoel (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) à 41’’Luis Leon Sanchez (ESP/Bahrain Victorious) à 41’’David de la Cruz (ESP/Astana Qazaqstan) à 50’’Remco Evenepoel (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) à 32’’Carlos Rodriguez (ESP/Ineos Grenadiers) à 36’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 50’’Alejandro Valverde (ESP/Movistar) à 1’02’’Jakob Fuglsang (DAN/Israel-Premier Tech) à 1’05’’Luis Leon Sanchez (ESP/Bahrain Victorious) à 1’14’’Giulio Ciccone (ITA/Trek-Segafredo) à 2’00’’Pavel Sivakov (RUS/Ineos Grenadiers) à 2’05’’David de la Cruz (ESP/Astana Qazaqstan) à 2’28’’