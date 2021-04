Tour de la Communauté de Valence (E1) : Le bon coup signé Scotson

Miles Scotson attendait ça depuis 2017. L’Australien n’avait pas levé les bras depuis son championnat national il y a quatre ans mais c’est bien en vainqueur qu’il a passé la ligne d’arrivée de la première étape du Tour de la Communauté de Valence à Ondara. Une étape de 168,9km au profil accidenté, avec quatre ascensions répertoriées, propice aux offensives avec cinq coureurs dont le Français Maxime Cam qui ont pris de l’avance après une vingtaine de kilomètres. Au fil des ascensions et malgré une météo difficile, le peloton a progressivement réduit l’écart. Aux avant-postes, l’entente n’a pas été optimale avec l’Espagnol Ibon Ruiz qui a tenté sa chance en solitaire mais, à 36 kilomètres de l’arrivée, la tentative du quintette a pris fin. Les offensives, quoique désordonnées, ont alors repris. Après l’équipe B&B Hotels, c’est la formation Cofidis qui s’est montrée avec Victor Lafay qui a tenté de prendre quelques longueurs d’avance. Mais Stefan Küng a veillé au grain pour maintenir groupé le peloton.

Scotson au croire en son étoile

C’est à l’entame du final en descente de cette étape que Miles Scotson, presque sans le vouloir, a pris quelques longueurs d’avance sur un peloton en manque d’organisation. L’Australien s’est alors lancé dans une chevauchée solitaire d’un peu plus de 20 kilomètres, creusant rapidement un écart d’une trentaine de secondes sur ses poursuivants. Dans le peloton, Stefan Küng a fait une course d’équipe en contrecarrant les tentatives de chasse derrière son coéquipier. Une tactique qui s’est avérée payante même si Miles Scotson s’est fait une belle frayeur. En effet, dans un rond point à quatre kilomètres de l’arrivée, le coureur de la formation Groupama-FDJ a chuté sur la chaussée humide. Malgré quelques écorchures sur le côté gauche, l’Australien a pu très vite repartir et, dans l’interminable ligne droite finale, résister au retour du peloton pour s’imposer avec 29 secondes d’avance sur John Degenkolb, qui a réglé le sprint du peloton devant Alan Riou, qui confirme la bonne journée des équipes françaises sur les routes valenciennes.



CYCLISME / TOUR DE LA COMMUNAUTE DE VALENCE

1ere étape - Elche-Ondara (168,9km) - Mercredi 14 avril 2021

1- Miles Scotson (AUS/Groupama-FDJ) en 4h14’57’’

2- John Degenkolb (ALL/Lotto-Soudal) à 29’’

3- Alan Riou (FRA/Arkéa-Samsic) à 29’’

4- Colin Joyce (USA/Rally Cycling) à 29’’

5- Simone Consonni (ITA/Cofidis) à 29’’

...