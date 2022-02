Tour de la Communauté de Valence (E1) : Evenepoel démarre en fanfare

Rodriguez sur le podium pour son anniversaire

TOUR DE LA COMMUNAUTE DE VALENCE

Classement de la 1ere étape (Les Alqueries - Torralba del Pinar, 166,7km) - Mercredi 2 février 2022

Classement général (après 1 étape sur 5)

Tout juste 22 ans et déjà 23 victoires professionnelles au compteur ! Remco Evenepoel, qui fait partie des favoris de ce Tour de la Communauté de Valence 2022, ne s'est pas raté pour son premier jour de compétition de la saison. Le Belge de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl (nouveau nom de la formation Deceuninck-Quick Step) a remporté la première étape, qui arrivait au sommet de Torralba del Pinar. Après un début d'étape marqué par une échappée et plusieurs chutes (dont celle de Nans Peters et Marc Soler),Au final, le Belge s'impose avec 16 secondes sur Aleksandr Vlasov et 31 sur Carlos Rodriguez, qui a fêté ses 21 ans avec un joli podium. A 38 ans, Luis Leon Sanchez prend la cinquième place, alors que le premier Français, Maxime Chevalier, a fini 32eme. Grâce à sa première victoire de 2022, le "petit cannibale" prend donc la tête du classement général de cette course de cinq étapes, et offre également sa première victoire de la saison à l'équipe belge. La première d'une longue liste, a priori... Jeudi, c'est une étape de 171 kilomètres qui sera au menu, avec cette fois une arrivée en descente.2- Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 16"3- Carlos Rodriguez (ESP/Ineos Grenadiers) à 31"4- Enric Mas (ESP/Movistar) à 32"5- Luis Leon Sanchez (ESP/Bahrain-Victorious) à 32"...2- Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 19"3- Carlos Rodriguez (ESP/Ineos Grenadiers) à 37"4- Enric Mas (ESP/Movistar) à 42"5- Luis Leon Sanchez (ESP/Bahrain-Victorious) à 42"...