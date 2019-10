Tour de Guangxi: Mas remporte la dernière course de la saison

Enric Mas a remporté ce mardi le classement général final du Tour de Guangxi, dernière course du calendrier World Tour, qui marque la fin de la saison cycliste. L'Espagnol de la Deceuninck-Quick Step a fait la différence lors de l'étape reine, samedi, vers Nongla Scenic Area, et devance à l'arrivée le Colombien Daniel Felipe Martinez (EF-Education First) et l'Italien Diego Rosa (Ineos).

Les cinq autres étapes de l'épreuve ont souri à des sprinteurs, ce qui a permis à Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) et Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) se lever les bras chacun à deux reprises. L'autre étape est revenue au Britannique Daniel McLay (EF-Education First), futur coureur d'Arkéa-Samsic.