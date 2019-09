Tour de Grande-Bretagne: Victoire finale de van der Poel

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) s’est adjugé ce samedi le classement général du Tour de Grande-Bretagne, en remportant en prime la 8e et dernière étape au sprint à Manchester. Il remporte la première course d’une semaine de sa carrière.

Le Néerlandais a d’abord résisté à une ultime attaque de son dauphin au général, Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), à 10km de l’arrivée pour ensuite devancer d’un souffle l’Italien, 3e sur la ligne, et son compatriote Cees Bol (Team-Sunweb).

Le jeune Batave (24 ans), qui a gagné 3 étapes sur les routes anglaises, termine 17 secondes devant le champion d’Europe 2018. Le Belge Jaspeer De Buyst complète le podium final (+50")

