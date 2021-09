Tour de Grande-Bretagne (E8) : La dernière étape et le classement général pour Wout Van Aert

Ethan Hayter craignait que Wout Van Aert le prive de la victoire dans le Tour de Grande-Bretagne. Le coureur de l’équipe Ineos Grenadiers avait raison de craindre la vitesse au sprint du champion de Belgique lors de la huitième et dernière étape de l’épreuve, disputée sur 173 kilomètres entre Stonehaven et Aberdeen. Dès les premiers hectomètres, un groupe de six coureurs a pris le large, avec notamment les Britanniques William Bjergfelt et Thomas Gloag mais également l’Irlandais Ben Healy, l’Espagnol Jokin Murguialday, le Polonais Michal Paluta et l’Américain Robin Carpenter. En réaction, l’équipe Deceuninck-Quick Step a pris en main l’allure du peloton avec Tim Declercq. Une situation qui a permis au groupe de tête de prendre quasiment quatre minutes d’avance sur un peloton bienveillant. A l’entame des 100 derniers kilomètres, la formation Jumbo-Visma a pris ses responsabilités avec George Bennett qui a accéléré l’allure et réduit l’écart à deux minutes.

Van Aert fait coup double

Un groupe de tête qui a très vite été réduit à cinq memnres avec William Bjergfelt qui a coupé son effort avant d’être absorbé par le peloton. Ne voulant pas laisser un sprint massif leur échapper, les équipes Deceuninck-Quick Step et Jumbo-Visma ont conjugué leurs efforts pour revenir à une minute avec 30 kilomètres à parcourir. Face à cela, l’unité de l’échappée s’est délitée avec Ben Healy qui a accéléré à 19 kilomètres de l’arrivée, ce qui a fait lâcher Michal Paluta. Un groupe de tête qui a fini par être absorbé par le peloton à un peu plus de quatre kilomètres du but. En bon poursuiteur, Alex Dowsett a tenté de partir en solitaire à deux kilomètres de l’arrivée mais le Britannique n’a pu éviter un sprint massif. En puissance, Wout Van Aert s’offre la victoire devant André Greipel et Mark Cavendish. Avec les dix secondes de bonifications, le Belge arracher la victoire finale à Ethan Hayter, qui termine deuxième du classement général devant Julian Alaphilippe.



CYCLISME / TOUR DE GRANDE-BRETAGNE

8eme et dernière étape - Stonehaven-Aberdeen (173km) - Dimanche 12 septembre 2021

1- Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) en 4h07’56’’

2- André Greipel (ALL/Israel Start-Up Nation) mt

3- Mark Cavendish (GBR/Deceuninck-Quick Step) mt

4- Colin Joyce (USA/Rally Cycling) mt

5- Max Kanter (ALL/DSM) mt

6- Rory Townsend (IRL/Canyon) mt

7- Matthew Gibson (GBR/Ribble Weldtite) mt

8- Ollie Peckover (GBR/SwiftCarbon) mt

9- Matthew Bostock (GBR/Canyon) mt

10- Gabriel Cullaigh (GBR/Movistar) mt

…



Classement général final

1- Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) en 31h42’22’’

2- Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) à 6’’

3- Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) à 27’’

4- Mikkel Honoré (DAN/Deceuninck-Quick Step) à 41’’

5- Michael Woods (CAN/Israel Start-Up Nation) à 1’00’’

6- Rohan Dennis (AUS/Ineos Grenadiers) à 1’14’’

7- Dan Martin (IRL/Israel Start-Up Nation) à 1’16’’

8- Kristian Sbaragli (ITA/Alpecin-Fenix) à 1’43’’

9- Carlos Rodriguez (ESP/Ineos Grenadiers) à 2’07’’

10- Gonzalo Serrano (ESP/Movistar) à 2’08’’

…