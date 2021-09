Tour de Grande-Bretagne (E7) : L'échappée réglée au sprint par Lampaert

L’équipe Deceuninck-Quick Step est parvenue à ses fins ! Après avoir vu Julian Alaphilippe manquer le coche plus tôt lors de ce Tour de Grande-Bretagne, Yves Lampaert a offert un première succès sur les terres britanniques à sa formation. Sur un parcours vallonné de 194,8 kilomètres entre Hawick et Edimbourg, le Belge a été un des premiers à l’offensive, avec l’Irlandais Ben Healy et le Britannique Matthew Gibson qui ont suivi. Alors que l’équipe Ineos Grenadiers a pris les commandes du peloton, c’est finalement un groupe de huit coureurs qui a pris la poudre d’escampette, avec notamment Davide Ballerini aux côtés d’Yves Lampaert. Une fois formée, cette échappée a très rapidement pris une avance approchant les neuf minutes et il a fallu une intervention de Richie Porte pour voir l’écart commencer à fléchir. Mais l’échappée a très rapidement compris que la victoire d’étape sur les routes écossaises allait se jouer entre eux. A l’orée des 40 derniers kilomètres, la formation Alpecin-Fenix a changé de braquet pour espérer un retour sur l’échappée avant de voir Jokin Murguialday venir donner un coup de main pour la formation Caja Rural-Seguros RGA.

Lampaert était le plus fort

Mais ça s’est avéré sans conséquences avec l’échappée qui a conservé plus de trois minutes d’avance. Un final qui a tout d’abord vu Christophe Blevins lâcher avec 21 kilomètres encore à parcourir avant de voir l’échappée perdre son unité. A l’entame des dix derniers kilomètres, Matteo Jorgenson a placé un démarrage mais sans parvenir à creuser l’écart… contrairement à Yves Lampaert. Le coureur de l’équipe Deceuninck-Quick Step a vu l’Américain de la Movistar s’accrocher avant de voir Matthew Gibson faire la jonction à 5000 mètres du but. Ce dernier a tenté de partir en solitaire mais c’est au sprint que la victoire d’étape s’est jouée. Yves Lampaert a fait parler la puissance pour s’imposer devant Matteo Jorgenson et Matthew Gibson. Leader du classement général, Ethan Hayter a passé la ligne en tête du peloton un peu moins de deux minutes plus tard et conserve sa première place avec une marge qui reste à quatre secondes sur Wout Van Aert alors que Julian Alaphilippe complète le podium provisoire à 21 secondes à la veille de la dernière étape.



CYCLISME / TOUR DE GRANDE-BRETAGNE

7eme étape - Hawick-Edimbourg (194,8km) - Samedi 11 septembre 2021

1- Yves Lampaert (BEL/Deceuninck-Quick Step) en 4h39’09’’

2- Matteo Jorgenson (USA/Movistar) mt

3- Matthew Gibson (GBR/Ribble Weldtite) mt

4- Davide Ballerini (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 35’’

5- Pascal Eenkhoorn (PBS/Jumbo-Visma) à 41’’

6- Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) à 1’51’’

7- Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) à 1’51’’

8- Max Kanter (ALL/DSM) à 1’51’’

9- Rohan Dennis (AUS/Ineos Grenadiers) à 1’51’’

10- Kristian Sbaragli (ITA/Alpecin-Fenix) à 1’51’’

Classement général après 7 étapes (sur 8)

1- Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) en 27h34’32’’

2- Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) à 4’’

3- Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) à 21’’

4- Mikkel Honoré (DAN/Deceuninck-Quick Step) à 35’’

5- Rohan Dennis (AUS/Ineos Grenadiers) à 1’08’’

6- Kristian Sbaragli (ITA/Alpecin-Fenix) à 1’37’’

7- Carlos Rodriguez (ESP/Ineos Grenadiers à 2’01’’

8- Gonzalo Serrano (ESP/Movistar) à 2’02’’

9- James Shaw (GBR/Ribble Weldtite) à 2’10’’

10- Mark Donovan (GBR/DSM) à 2’17’’

