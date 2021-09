Tour de Grande-Bretagne (E6) : Wout Van Aert coiffe Hayter et Alaphilippe sur la ligne

🏆 @WoutvanAert wins stage six of the @AJBell Tour of Britain 🇬🇧 outside the Angel of the North in Gateshead!#TourOfBritain 🔴🔵⚪ pic.twitter.com/EVr1sFNCwH

— AJ Bell Tour of Britain 🇬🇧 (@TourofBritain) September 10, 2021

Alaphilippe a essayé, en vain...

TOUR DE GRANDE-BRETAGNE

Classement de la 6eme étape (Carlisle - Gateshead, 198km) - Vendredi 10 septembre 2021

3- Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) mt

Classement général (après 6 étapes sur 8)

3- Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) à 21"

Wout Van Aert - Julian Alaphilippe - Ethan Hayter. Ce trio domine le Tour de Grande-Bretagne depuis le coup d'envoi dimanche, et ce sont encore ces trois hommes qu'on retrouve aux premières places de la 6eme étape ce vendredi. Au terme d'une journée de 198 kilomètres marquée par trois côtes de première catégorie, le Belge a remonté le Britannique et le Français dans les dernières mètres pour les coiffer sur la ligne et signer une troisième victoire sur cette édition 2021 après dimanche et mercredi.Malgré tout, ce succès ne lui permet pas de reprendre les commandes du classement général, puisqu'Ethan Hayter a lui aussi pris des bonifications. Van Aert compte désormais quatre secondes de retard sur le Britannique et 17 d'avance sur le champion du monde français.Pour le reste, cette étape a été marquée par la longue échappée de Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step), Rory Townsend (Canyon dhb SunGod), Colin Joyce (Rally Cycling), Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix), Mark Donovan (DSM), Mason Hollyman (Israël Start-Up Nation), George Bennett (Jumbo-Visma), Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step) et Daniel McLay (Arkéa-Samsic), qui s'est formée après une trentaine de kilomètresVan Aert, puis Alaphilippe et Michael Woods, ont accéléré tour à tour mais n'ont pas réussi à faire la différence, et c'est finalement un petit groupe de huit qui s'est joué la victoire au sprint. Samedi, l'avant-dernière étape comptera 195 kilomètres, avec deux côtes de deuxième catégorie et une de troisième. Pour une nouvelle explication entre les trois leaders ?2- Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) mt4- Gonzalo Serrano (ESP/Movistar) mt5- James Shaw (GBR/Ribble Weldtite) mt...2- Wout Van Aert (BEL/Jumbo Visma) à 4"4- Mikkel Honoré (DAN/Deceuninck-Quick Step) à 35"5- Michael Woods (CAN/Israel Start-Up Nation) à 54"