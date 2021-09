Tour de Grande-Bretagne (E5) : Hayter reprend les commandes

Cinquième étape du Tour de Grande-Bretagne et quatrième changement de leader ! Ethan Hayter a repris les commandes du classement général, qu'il avait laissées mercredi à Wout Van Aert, en s'imposant ce jeudi au terme des 152 kilomètres de la 5eme étape. Le coureur d'Ineos Grenadiers s'est imposé au sprint, au sein d'un petit peloton, de nombreux coureurs ayant été ralentis suite à une chute dans le dernier virage. Hayter (23 ans la semaine prochaine) a devancé Giacomo Nizzolo et signe la neuvième victoire professionnelle de sa carrière, la huitième cette année, alors que Mark Cavendish, très attendu, n'a pu faire mieux que cinquième. Le Britannique vit un été de rêve, lui qui a décroché la médaille d'argent de la course à l'américaine sur la piste des JO de Tokyo, puis a remporté le Tour de Norvège.

Alaphilippe à 19 secondes avant la grosse étape de vendredi

🏆 @ethan_hayter (@INEOSGrenadiers) wins stage five of the @AJBell Tour of Britain 🇬🇧 in Warrington and moves back into the race lead!#TourOfBritain 🔴🔵⚪ pic.twitter.com/5BR9P12Eb0

— AJ Bell Tour of Britain 🇬🇧 (@TourofBritain) September 9, 2021

TOUR DE GRANDE-BRETAGNE

Classement de la 5eme étape (Alderley Park - Warrington, 152,2km) - Jeudi 9 septembre 2021

Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) mt

Classement général (après 5 étapes sur 8)

Grâce aux bonifications de la victoire, Ethan Hayter reprend la tête du classement général, avec désormais huit secondes d'avance sur Wout Van Aert et 19 sur Julian Alaphilippe, au terme de cette journée marquée par l'échappée deVendredi, c’est une étape difficile de 198 kilomètres qui attend les coureurs, avec trois côtes de première catégorie situéEs en milieu d’étape, et des petites bosses ensuite. Le duel entre Wout Van Aert et Julian Alaphilippe reprendra-t-il ?2- Giacomo Nizzolo (ITA/Qhubeka NextHash) mt3- Daniel McLay (GBR/Arkéa-Samsic) mt4- Luke Lamperti (USA/Trinity Racing) mt5- Mark Cavendish (GBR/Deceuninck-Quick Step) mt...8-...2- Wout Van Aert (BEL/Jumbo Visma) à 8"3- Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) à 19"4- Mikkel Honoré (DAN/Deceuninck-Quick Step) à 29"5- Michael Woods (CAN/Israel Start-Up Nation) à 48"...