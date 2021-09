Tour de Grande-Bretagne (E4) : Van Aert sur le fil devant Alaphilippe

@WoutvanAert wins stage four of the @AJBell Tour of Britain 🇬🇧 atop the Great Orme!



Alpahilippe avait un temps décroché Van Aert

TOUR DE GRANDE-BRETAGNE

Classement de la 4eme étape - Aberaeron - Great Orme, Llandudno, 210km) - Mercredi 8 septembre 2021

Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) mt



Classement général (après 4 étapes sur 8)



Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) à 11"



Sur le papier, ils étaient les deux coureurs les plus forts du Tour de Grande-Bretagne, d’autant qu’ils préparent tous les deux les championnats du monde du 26 septembre. Et cela s’est confirmé ce mercredi lors de l’étape la plus longue et comptant le plus de dénivelé de cette édition 2021. Wout Van Aert et Julian Alaphilippe sont en pleine forme, et c’est le Belge qui a devancé le Français de quelques centièmes au sommet de The Great Orme, au pays de Galles, avec notamment 500 mètres à 14% au programme.Grâce à sa dixième victoire de la saison, le vainqueur du Ventoux et des Champs-Elysées sur le dernier Tour de France reprend le maillot de leader, à quatre étapes de la fin. L’ancien leader, Ethan Hayter, n’a en effet pas réussi à tenir la cadence des deux monstres, et a fini à huit secondes., qui pourra nourrir quelques regrets car il avait réussi à décrocher le Belge à la flamme rouge, lorsque la pente était la plus importante, mais Van Aert était revenu grâce à une léger diminution du dénivelé. Jeudi, ce sont 152 kilomètres qui seront au menu, avec une côte de 2eme catégorie et deux de 3eme placées dans la première partie de l'étape. Il faudra peut-être attendre vendredi pour voir le Belge et le Français de nouveau se livrer bataille.2-3- Michael Woods (CAN/Israel Start-Up Nation) à 1"4- Mikkel Honoré (DAN/Deceuninck-Quick Step) à 4"5- Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) à 8"...2- Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) à 2"3-4- Mikkel Honoré (DAN/Deceuninck-Quick Step) à 21"5- Michael Woods (CAN/Israel Start-Up Nation) à 40"...