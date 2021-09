Tour de Grande-Bretagne (E3) : Ineos Grenadiers s'adjuge le contre-la-montre, Hayter nouveau leader

Changement de leader au niveau du classement général du Tour de Grande-Bretagne. Ce mardi, l'équipe britannique Ineos Grenadiers, emmenée par Ethan Hayter, Michal Kwiatkowski, Richie Porte mais également Rohan Dennis, s'est adjugée la troisième étape de l'épreuve cycliste, à savoir un contre-la-montre par équipes long de 18,2 kilomètres et couru au pays de Galles, et plus précisément entre Llandeilo et le jardin botanique national. A l'arrivée, les vainqueurs du jour ont bouclé le parcours en 20'22, 17 secondes devant les Belges de la Deceuninck-Quick Step et 20 secondes devant les Néerlandais de la Jumbo-Visma. Ces derniers ont connu un petit souci dans le final. En effet, l'un de leurs membres avait ainsi du mal à suivre le rythme, ce qui a alors fait perdre de très précieuses secondes à son équipe.

Alaphilippe est quatrième au général

Par conséquent, c'est le Britannique Ethan Hayter, membre de cette équipe Ineos Grenadiers, qui s'empare ainsi de la tête de ce fameux classement général. Le coureur possède un total de 6 secondes d'avance sur son premier poursuivant, à savoir son coéquipier australien Rohan Dennis et 16 secondes sur le Belge Wout Van Aert, pensionnaire de l'équipe néerlandaise Jumbo-Visma. Derrière, et plus précisément à la quatrième place, on retrouve le Français Julian Alaphilippe, membre de la formation belge Deceuninck-Quick Step. Ancien leader jusqu'à cette étape, Robin Carpenter, onzième du jour avec son équipe Rally Cycling, est désormais douzième.



TOUR DE GRANDE-BRETAGNE

Classement de la 3eme étape (Llandeilo (PdG) - Jardin botanique national du pays de Galles, 18,2km contre-la-montre par équipes) - Mardi 7 septembre 2021

1- Ineos Grenadiers (GBR) en 20'22

2- Deceuninck-Quick Step (BEL) à 17"

3- Jumbo-Visma (PBS) à 20"

4- Israel Start-Up Nation (ISR) à 43"

5- DSM (ALL) à 57"

...

10- Arkéa-Samsic (FRA) à 1'28"

...



Classement général (après 3 étapes sur 8)

1- Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) en 9h40'21

2- Rohan Dennis (AUS/Ineos Grenadiers) à 6"

3- Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) à 16"

4- Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) à 23"

5- Mikkel Honore (DAN/Deceuninck-Quick Step) à 23"

...