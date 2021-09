Tour de Grande-Bretagne (E2) : Le grand numéro de Carpenter

🏆 @RobinmCarpenter becomes the first American to win a stage of the @AJBell Tour of Britain 🇬🇧 after an incredible solo victory in Exeter!

Congratulations to him and his @Rally_Cycling team 👏 #TourOfBritain 🟢⚪🟢 pic.twitter.com/rE6rfHMoOk



— AJ Bell Tour of Britain 🇬🇧 (@TourofBritain) September 6, 2021

Un contre-la-montre par équipes mardi

TOUR DE GRANDE-BRETAGNE

Classement de la 2eme étape (Sherford - Exeter, 183,9km) - Lundi 6 septembre 2021

Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) à 33"

Classement général (après 2 étapes sur 8)

Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) à 32"

Changement de leader sur le Tour de Grande-Bretagne ! Alors que Wout Van Aert avait pris la tête dimanche en Cornouailles, c'est Robin Carpenter qui a revêtu le maillot de leader ce lundi, après une journée parfaite. L'Américain de 29 ans, membre de l'équipe Rally Cycling, a intégré l'échappée matinale après une dizaines de kilomètres, en compagnie de Leon Mazzone (Saint Piran), Jacob Scott (Canyon dhb SunGod), Nicolas Sessler (Global 6 Cycling) et William Bjergfelt (SwiftCarbon Pro Cycling).(trois côtes de deuxième catégorie étaient au menu). Mazzone et Bjergfelt ont craqué les premiers, à environ 65 kilomètres de l'arrivée, puis Sessler a lâché trente kilomètres plus tard, et Scott a finalement laissé Carpenter tout seul à 25 kilomètres de la ligne.Derrière, le peloton était parvenu à revenir à une quarantaine de secondes des échappés sous l'impulsion d'Israël Start-Up Nation, mais la jonction n'a pas eu lieu. Alors que l'équipe du leader, Jumbo-Visma, imprimait un rythme léger, Deceuninck-Quick Step, Movistar et Qhubeka NextHash sont venues rouler aussi tour à tour, mais sans jamais réussi à revenir. Robin Carpenter n'a finalement pas été inquiété et a tenu jusqu'au bout, s'imposant avec 33 secondes d'avance sur un peloton d'une cinquantaine d'éléments, dont le sprint a été réglé par Ethan Hayter.Il compte désormais 22 secondes d'avance sur Wout Van Aert au général. Mais mardi, c'est un contre-la-montre par équipes de 18 kilomètres qui sera au menu. Et Jumbo-Visma, Ineos Grenadiers ou encore Deceuninck-Quick Step ont de quoi faire souffrir Rally Cycling...2- Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) à 33"3- Alex Peters (GBR/SwiftCarbon Pro Cycling) à 33"4- Max Kanter (ALL/DSM) à 33"5-...2- Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) à 22"3-Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) à 26"4- Gonzalo Serrano (ESP/Movistar) à 28"5- Alex Peters (GBR/SwiftCarbon Pro Cycling) à 28"...7-...