Tour de Grande-Bretagne (E1) : Van Aert plus fort qu'Alaphilippe

Cavendish et Porte ont perdu du temps

TOUR DE GRANDE-BRETAGNE

Classement de la 1ere étape (Penzance - Bodmin, 180,8km) - Dimanche 5 septembre 2021

Classement général (après 1 étape sur 8)

C'est parti pour la 17eme édition du Tour de Grande-Bretagne, qui fait son retour au calendrier après avoir été annulé l'an passé pour cause de covid. Et c'est l'un des grands noms présents lors de cette semaine britannique, Wout Van Aert, qui a remporté la première étape, à Bodmin, dans la pointe sud-ouest du Royaume. Le Belge, qui dispute sa première compétition depuis les JO de Tokyo, où il avait terminé deuxième de la course en ligne et sixième du contre-la-montre, s'est imposé au sprint au sein d'un petit peloton., et l'a finalement emporté devant Nils Eekhoff et Gonzalo Serrano, le champion du monde français prenant la huitième place à deux secondes du vainqueur.Grâce à sa neuvième victoire de la saison, Wout Van Aert prend la tête du classement général de cette course de huit étapes, alors que des coureurs comme Mark Cavendish et Richie Porte ont déjà perdu 1'22.2- Nils Eekhoff (PBS/DSM) mt3- Gonzalo Serrano (ESP/Movistar) mt4- Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) mt5- Rory Townsend (GBR/Canyon-DhB) à 2"...8-...2- Nils Eekhoff (PBS/DSM) à 4"3- Gonzalo Serrano (ESP/Movistar) à 6"4- Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) à 10"5- Rory Townsend (GBR/Canyon-DhB) à 12"...8-...