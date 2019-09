Tour de Grande-Bretagne: Carapaz absent… car privé de visa !

Richard Carapaz gardera un souvenir amer de l’administration britannique. L’Equatorien a dû renoncer ce vendredi à participer au Tour de Grande-Bretagne qui commence samedi à Glasgow. La raison ? Il n’a pas obtenu à temps le visa nécessaire pour pénétrer au sein du territoire britannique.

"Malheureusement, et bien que l'équipe Movistar ait suivi toutes les procédures, le visa de Richard Carapaz pour le Tour de Grand Bretagne n'a pas été accordé à temps pour lui permettre de voyager", s’est lamenté son équipe Movistar sur son compte Twitter.

Un été décidément compliqué pour le lauréat du Giro 2019, puisque le futur coureur d’Ineos avait déjà renoncé à participer à l’actuelle Vuelta en raison d’une chute à l’entraînement et une forte contusion à l’épaule droite.

