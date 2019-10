Tour de Croatie: A. Yates vainqueur final

Adam Yates s'est adjugé la 5e édition du Tour de Croatie, à l'issue d'une 5e et dernière étape remportée au sprint par l'Italien Alessandro Fedeli (Delko-Marseille Provence).

Le grimpeur de la Mitchelton-Scott avait fait la différence samedi en remportant l'étape-reine, devant Davide Villela (Astana) et Victor de la Parte (CCC), et retrouve des couleurs après une deuxième partie de saison marquée par un abandon sur le Dauphiné et un Tour de France anonyme (29e).

C'est la première victoire dans une course par étapes pour le Britannique de 29 ans depuis le Tour de Turquie en 2014.