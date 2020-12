Tour de Colombie : L'édition 2021 annulée !

C'était l'un des rendez-vous les plus importants du calendrier du début de saison en cyclisme. Malheureusement, il va rejoindre les nombreux autres évènements sportifs annulés à cause du contexte sanitaire. Les autorités colombiennes, en charge du Tour de Colombie qui a eu lieu du 11 au 16 février cette année, ont dû se rendre à l'évidence. Face à l'évolution de l'épidémie au sein du pays, le comité exécutif de la Fédération a fait part samedi de sa décision « dans son intégralité, d'annuler la réalisation du Tour de Colombie », initialement programmé du 9 au 14 février 2021. Dans le communiqué, l'instance précise que l'édition sud-américaine reviendra au calendrier en 2022.« En raison du nombre élevé de cas actifs, des flambées dans le monde et de la difficulté de fournir toutes les garanties liées aux protocoles de biosécurité pour la caravane, il n'est pas possible d'organiser ce rendez-vous important cette année. Rappelons qu'en raison de la qualité et de la quantité de coureurs de haut niveau, l'épreuve est attractive pour le public, présent en masse aux départs, au parcours et aux arrivées. Toutes les options possibles ont été envisagées pour mener à bien cette course mais le comité exécutif est conscient des risques encourus. » Le Tour de Colombie est organisé depuis deux ans et n’a connu que des vainqueurs colombiens avec les victoires d’Egan Bernal en 2018, Miguel Angel Lopez en 2019 et Sergio Higuita cette année.