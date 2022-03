Tour de Catalogne (E6) : Carapaz vainqueur devant Higuita après 120 kilomètres d'échappée

Higuita en très bonne position avant la dernière étape

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE CATALOGNE

6eme étape - Salou-Cambrils (168,6km) - Samedi 26 mars 2022

Classement général après 6 étapes (sur 7)

Richard Carapaz et Sergio Higuita ont offert un sacré spectacle ! A l’occasion de la sixième étape du Tour de Catalogne, disputée sur 168,6km entre Salou et Cambrils, l’Equatorien et le Colombien ont réalisé un sacré numéro pour s’expliquer dans la dernière ligne droite. Alors que le peloton a été copieusement arrosé par la pluie dès les premiers kilomètres alors que les températures étaient fraîches, l’équipe Ineos Grenadiers a très vite pris ses responsabilités. Un effort qui s’est poursuivi dans les pentes du Coll de les Llebres Mussara (10,5km à 6% de moyenne) et qui a permis à un groupe de se détacher, avec notamment Nairo Quintana, Sergio Higuita, Wout Poels ou encore Richard Carapaz. Une échappée à laquelle João Almeida, porteur du maillot de leader du Tour de Catalogne, n’a pas été en mesure de se joindre. Le Portugais a toutefois vu son équipe UAE Team Emirates se mettre en ordre de marche avec l’ambition d’aller chercher le groupe de tête. Toutefois, si l’essentiel des fuyards a pu être repris, Sergio Higuita et Richard Carapaz ont pris la poudre d’escampette, se retrouvant seuls à l’avant avec 120 kilomètres encore à parcourir.Derrière le Colombien et l’Equatorien, seule la formation UAE Team Emirates a assuré le tempo du peloton, sans parvenir à reprendre beaucoup de temps aux hommes de tête. A l’approche du final, les équipes Uno-X et Bahrain Victorious sont venus se joindre à l’effort des coéquipiers de João Almeida alors que l’écart était encore aux alentours d’une minute et demie. Dans la descente du Coll de la Teixeta, après une accélération de Juan Ayuso pour prendre la dernière seconde de bonification, un trio composé de Nairo Quintana, Wout Poels et Carlos Rodriguez s’est formé et a repris l’Espagnol. Toutefois, en l’absence d’un João Almeida pas dans un grand jour, le peloton a réagi pour reprendre ce quatuor. Devant, la lutte pour la victoire d’étape a tourné en faveur de Richard Carapaz, qui s’impose devant Sergio Higuita quand Kaden Groves a réglé le sprint du peloton 48 secondes plus tard. Le Colombien n’a pas tout perdu puisqu’il s’empare du maillot de leader avant la dernière étape et l’arrivée dans le Parc Olympique de Montjuic. Le coureur de l’équipe Bora-Hansgrohe compte 16 secondes d’avance sur le champion olympique quand João Almeida pointe à 52 secondes. Le Portugais, qui avait tout maîtrisé jusqu’à maintenant, a peut-être dit adieu à la victoire finale.Sergio Higuita (COL/Bora-Hansgrohe) mtKaden Groves (AUS/BikeExchange-Jayco) à 48’’Simone Velasco (ITA/Astana Qazaqstan) à 48’’Quentin Pacher (FRA/Groupama-FDJ) à 48’’Jan Bakelants (BEL/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 48’’Fernando Barcelo (ESP/Caja Rural-Seguros RGA) à 48’’Dorian Godon (FRA/AG2R-Citroën) à 48’’Mattias Skjelmose Jensen (DAN/Trek-Segafredo) à 48’’Henri Vandenbeele (BEL/DSM) à 48’’Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 16’’João Almeida (POR/UAE Team Emirates) à 52’’Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 53’’Juan Ayuso (ESP/UAE Team Emirates) à 1’08’’Wout Poels (PBS/Bahrain Victorious) à 1’10’’Ben O’Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 1’10’’Tobias Halland Johannessen (NOR/Uno-X) à 1’13’’Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 1’16’’Torstein Traeen (NOR/Uno-X) à 1’27’’