Tour de Catalogne (E5) : Première pour Vernon, Almeida prend le pouvoir

Après l'étape-reine de jeudi sur le Tour de Catalogne, celle de vendredi semblait un peu plus aisée, avec un col à 1098m d'altitude à grimper après 35 kilomètres, puis une longue descente vers le bord de mer, avec encore quelques côtes à gravir. Et c'est finalement au sprint que s'est jouée cette étape, remportée par le Britannique Ethan Vernon. Le coureur de 21 ans, spécialiste de la piste (il a participé aux JO de Tokyo l'an passé) mais également vainqueur d'une étape du Tour de l'Avenir 2021, a décroché la toute première victoire de sa carrière professionnelle sur route. Le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl s'est montré plus rapide que l'Allemand Phil Bauhaus et que le Français Dorian Godon. Si le sprint final a été le grand moment de cette journée, le sprint intermédiaire qui s'est déroulé seize kilomètres plus tôt l'a été également, puisqu'il a vu Joao Almeida prendre la troisième place et donc prendre une seconde de bonification. Une seconde qui change tout, car elle lui permet de prendre la tête du classement général aux dépens de Nairo Quintana, qui occupait la première place, à égalité de temps avec le Portugais, mais grâce à ses meilleures places lors des étapes précédentes.

Les Espagnols en vue

Pour le reste, cette étape a été marquée par la longue échappée de trois Espagnols, Urko Berrade (Kern Pharma), Joel Nicolau (Caja Rural – Seguros RGA) et Gotzon Martin (Euskaltel – Euskadi), qui sont partis dans la première ascension et ont été repris à vingt kilomètres de l'arrivée. Samedi, les coureurs auront droit à une étape de 167,6 kilomètres, avec trois cols au programme. Guillaume Martin est toujours le premier Français au classement général. Il occupe la huitième place à 24 secondes d'Almeida.



WORLD TOUR / TOUR DE CATALOGNE

Classement de la 5eme étape (La Pobla de Segur - Vilanova i la Geltru, 206,3km) - Vendredi 25 mars 2022

1- Ethan Vernon (GBR/Quick-Step Alpha Vinyl) en 5h21'17

2- Phil Bauhaus (ALL/Bahrain-Victorious) mt

3- Dorian Godon (FRA/AG2R-Citröen) mt

4- Guillaume Boivin (CAN/Israël - Premier Tech) mt

5- Kaden Groves (AUS/BikeExchange - Jayco) mt

6- Martin Laas (EST/Bora-Hansgrohe) mt

7- Manuel Penalver (ESP/Burgos-BH) mt

8- Ivo Oliveira (POR/UAE Emirates) mt

9- Hugo Hofstetter (FRA/Arkéa-Samsic) mt

10- Guillaume Martin (FRA/Cofidis) mt

...



Classement général (après 5 étapes sur 7)

1- Joao Almeida (POR/UAE Emirates) en 22h26'09

2- Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 1"

3- Sergio Higuita (COL/Bora-Hansgrohe) à 7"

4- Juan Ayuso (ESP/UAE Emirates) à 18"

5- Wout Poels (PBS/ Bahrain Victorious) à 18"

6- Ben O’Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 18"

7- Tobias Johannessen (NOR/Uno-X) à 21"

8- Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 24"

9- Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 27"

10- George Bennett (NZL/UAE Emirates) à 57"

…