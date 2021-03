Tour de Catalogne (E5) : Kämna l'a bien mérité !

Cavagna très en vue

WORLD TOUR / TOUR DE CATALOGNE

Classement de la 5eme étape (La Pobla de Segur - Manresa, 201,1km) - Vendredi 26 mars 2021

Elie Gesbert (FRA/Arkéa-Samsic) à 44"

Classement général après 5 étapes (sur 7)

Nicolas Edet (FRA/Cofidis) à 6'42

Jeudi, Lennard Kämna s’était retrouvé leader virtuel du Tour de Catalogne en prenant l’échappée du jour puis en partant seul pendant 45 kilomètres, avant d’être rattrapé à 15 kilomètres de l'arrivée. Vendredi, le coureur allemand a de nouveau tenté sa chance, et il a été récompensé !Kämna (24 ans), qui dispute sa première course de la saison cette semaine, a attaqué au sein d’un groupe de douze coureurs qui avaient pris la tête de l’étape peu après le sommet du Port de Monserat, classé en première catégorie et situé à 27 kilomètres de l’arrivée. Personne n’a réussi à le rejoindre, et il a finalement devancé le Portugais Ruben Guerreiro de 39 secondes et l’Espagnol Mikel Bizkarra de 42. Il décroche ainsi sa première victoire de la saison, la première depuis son succès à Villard-de-Lans lors de la 16eme étape du dernier Tour de France.Cette étape de montagne, moins difficile que celle de la veille, semblait réservée aux baroudeurs, et c’est effectivement ce qu’il s’est passé, car les leaders ne se sont pas affrontés., qui a provoqué la casse du peloton en deux, avec une quarantaine de leaders, et les autres qui ont fini loin derrière. Cavagna a retenté sa chance en partant seul à 54 kilomètres de l’arrivée, mais il a été rattrapé au sommet du dernier col, par une douzaine de coureurs, et notamment Kämna. Le leader Adam Yates n’a pas été inquiété lors de cette journée et conserve la tête devant ses coéquipiers Richie Porte et Geraint Thomas. Samedi, 194 kilomètres seront au menu, avec deux côtes de troisième catégorie.2- Ruben Guerreiro (POR/EF Education - Nippo) à 39"3- Mikel Bizkarra (ESP/Euskaltel-Euskadi) à 42"4- Dion Smith (NZL/BikeExchange) à 44"5- Dan Martin (IRL/Israël-Start-Up Nation) à 44"6- Matej Mohoric (SLO/Bahrain Victorious) à 44"7- James Knox (GBR/Deceuninck-Quick Step) à 44"8- Attila Valter (HON/Groupama-FDJ) à 44"9- Rigoberto Uran (COL/EF Education - Nippo ) à 44"10- Steven Kruijswijk (PBS/Jumbo-Visma) à 44"11-...2- Richie Porte (AUS/Ineos Grenadiers) à 45″3- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 49″4- Alejandro Valverde (ESP/Movistar) à 1’03″5- Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 1’03″6- Esteban Chaves (COL/BikeExchange) à 1’04″7- João Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) à 1’07"8- Hugh Carthy (GBR/Education First-Nippo) à 1’20"9- Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) à 1’20"10- Simon Yates (GBR/BikeExchange) à 1’32″23-...