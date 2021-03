Tour de Catalogne (E4) : Chaves, enfin !

Kämna a essayé...

WORLD TOUR / TOUR DE CATALOGNE

Classement de la 4eme étape (Ripoll - Port Ainé, 166,5km) - Jeudi 25 mars 2021

Classement général après 4 étapes (sur 7)

Vingt-deux mois qu’il attendait ça ! Depuis sa victoire lors de la 19eme étape du Giro fin mai 2019, Esteban Chaves n’avait plus eu l’honneur de lever les bras sur la ligne d’arrivée. C’est désormais chose faite depuis ce jeudi et son succès en solitaire sur la 4eme étape du Tour de Catalogne, au sommet de Port Ainé, classé hors catégorie. Le Colombien a attaqué à sept kilomètres de l’arrivée et n’a pas été rattrapé par l’impressionnant train d’Ineos Grenadiers, en mode « étape de montagne du Tour de France », avec Jonathan Castroviejo, Rohan Dennis, Richard Carapaz, Geraint Thomas et Richie Porte pour protéger le leader Adam Yates et assurer un rythme d’enfer dans le dernier col.Anonyme 23eme du dernier Tour de France, puis 27eme de la Vuelta, le Colombien espère avoir retrouvé le niveau qui lui avait permis de remporter le Tour de Lombardie 2016, cinq étapes sur les Grands Tours, et de finir troisième de la Vuelta 2016. Mais c’était avant le décès de sa physiothérapeute, dont il était très proche, en juillet 2017 dans un accident de la route. Le voici en tout cas sixième du classement à trois étapes de la fin, à 64 secondes du leader Adam Yates.Un leader qui a virtuellement été dépouillé de son maillot durant cette étape, puisque Lennard Kämna s’est lancé dans un numéro en solitaire. Membre de l’échappée du jour en compagnie de Rigoberto Uran (EF-Nippo), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Clément Champoussin (AG2R Citroen), Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma), Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Sergio Samitier (Movistar), Antonio Pedrero (Movistar), Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), Attila Valter (Groupama-FDJ), Joe Dombrowski (UAE Team Emirates) et Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert), le coureur allemand de Bora-Hasngrohe les a lâchés dans l’autre col hors-catégorie du jour, le Port del Canto, et a roulé seul pendant 45 kilomètres, se retrouvant leader virtuel.L’équipe britannique voit d’ailleurs trois de ses coureurs occuper les trois premières places : Adam Yates, Richie Porte à 45 secondes et Geraint Thomas à 49. Et si c’était le podium final dimanche ? Vendredi, ce sont 201 kilomètres qui seront au programme, avec un col de troisième catégorie et un col de première catégorie, et une arrivée en descente.2- Michael Woods (CAN/Israel Start-up Nation) à 7"3- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 7"4- Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 7"5- Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) à 7"6- Alejandro Valverde (ESP/Movistar) à 7"7- Richie Porte (AUS/Ineos Grenadiers) à 7"8- Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 7"9- Nairo Quintana (COL/Arkea-Samsic) à 7"10- Lucas Hamilton (AUS/BikeExchange) à 7"...25-...2- Richie Porte (AUS/Ineos Grenadiers) à 45"3- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 49"4- Alejandro Valverde (ESP/Movistar) à 1’03"5- Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 1’03"6- Esteban Chaves (COL/BikeExchange) à 1’04"7- João Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) à 1'07"8- Hugh Carthy (GBR/Education First-Nippo) à 1’20"9- Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) à 1'20"10- Simon Yates (GBR/BikeExchange) à 1’32"24-...