Tour de Catalogne (E3) : O'Connor s'adjuge l'étape et s'empare du maillot de leader

Ayuso et Quintana en embuscade

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE CATALOGNE

3eme étape - Perpignan - La Molina (161,1km) - Mercredi 23 mars 2022

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) mt

Classement général (après 3 étapes sur 7)

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 16”

Journée parfaite pour Ben O'Connor. Ce mercredi, l'Australien, pensionnaire de la formation AG2R Citroën, a remporté, en solitaire, la troisième étape du Tour de Catalogne, longue de 161,1 kilomètres et courue contre Perpignan et La Molina. Au sommet de La Molina,sur un groupe de poursuivants. Un groupe composé des favoris à la victoire finale.Parmi ces fameux poursuivants, deux ont ensuite réussi à tirer leur épingle du jeu, en complétant le podium du jour. Il s'agit de l'Espagnol Juan Ayuso (UAE Team Emirates) ainsi que du Colombien Nairo Quintana (Arkéa Samsic). De son côté,L'ancien leader, Jonas Iversby Hvideberg (DSM), s'est retrouvé distancé. De son côté, Guillaume Martin signe un Top 10 et se replace également au général.Juan Ayuso (ESP/UAE Team Emirates) à 6”Nairo Quintana (COL/Arkéa Samsic) mtSergio Higuita (COL/Bora-Hansgrohe) mtJoao Almeida (POR/UAE Team Emirates) mtWout Poels (PBS/Bahrain Victorious) mtGiulio Ciccone (ITA/Trek-Segafredo) mtTobias Halland Johannessen (NOR/Uno-X Pro Cycling) mtDamien Howson (AUS/BikeExchange - Jayco) à 9”Juan Ayuso (ESP/UAE Team Emirates) à 10”Nairo Quintana (COL/Arkéa Samsic) à 12”Sergio Higuita (COL/Bora-Hansgrohe) à 16”Giulio Ciccone (ITA/Trek-Segafredo) à 16”Tobias Halland Johannessen (NOR/Uno-X Pro Cycling) à 16”Wout Poels (PBS/Bahrain Victorious) à 16”Joao Almeida (POR/UAE Team Emirates) à 16”Steven Kruijswijk (PBS/Jumbo-Visma) à 19”