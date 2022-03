Tour de Catalogne (E2) : Groves surprend Bauhaus au sprint

Matthews cède sa place de leader du général

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE CATALOGNE

2eme étape - L'Escala (ESP) - Perpignan (FRA) (202,5km) - Mardi 22 mars 2022

Hugo Hofstetter (FRA/Arkéa Samsic) mt

Classement général (après 2 étapes sur 7)

Hugo Hofstetter (FRA/Arkéa Samsic) à 7”

Il était le plus fort. Ce mardi, l'Australien Kaden Groves, pensionnaire de la formation Bike-Exchange - Jayco, a remporté, au sprint, la deuxième étape du Tour de Catalogne, longue de 202,5 kilomètres et courue entre l'Escala et Perpignan.Pourtant, ce dernier, qui porte les couleurs de l'équipe Bahrain-Victorious, avait alors été le premier à lancer le sprint et menait la danse, jusqu'aux 50 derniers mètres. Quant au troisième du jour, il s'agit d'un Français, à savoir Hugo Hofstetter, pensionnaire de l'équipe Arkéa Samsic.Cette deuxième étape a été marquée par des chutes et autres bordures. L'Australien Richie Porte (Ineos Grenadiers), deuxième l'an passé, a été contraint à l'abandon, dans la mesure où il était souffrant., après la victoire de la veille d'un autre Australien, en la personne de Michael Matthews, qui a joué les coéquipiers de luxe, ce mardi, pour le sprint final. D'ailleurs, il perd sa place de leader du classement général de l'épreuve. En effet, le nouveau patron de ce Tour est un Norvégien, Jonas Iversby Hvideberg (DSM), qui, au jeu des bonifications, devance désormais Matthews d'une petite seconde.Phil Bauhaus (ALL/Bahrain-Victorious) mtEthan Vernon (GBR/Quick-Step Alpha Vinyl) mtJuan Sebastian Molano (COL/UAE Team Emirates) mtManuel Peñalver (ESP/Burgos-BH) mtMichael Matthews (AUS/BikeExchange - Jayco) mtSteven Kruijswijk (PBS/Jumbo-Visma) mtHenri Vendenabeele (BEL/DSM) mtMattias Skjelmose Jensen (DAN/Trek-Segafredo) mtMichael Matthews (AUS/BikeExchange - Jayco) à 1”Mattias Skjelmose Jensen (DAN/Trek-Segafredo) à 11”Juan Sebastian Molano (COL/UAE Team Emirates) à 11”Giulio Ciccone (ITA/Trek-Segafredo) à 11”Tobias Halland Johannessen (NOR/Uno-X Pro Cycling) à 11”Sergio Higuita (COL/Bora-Hansgrohe) à 11”Jan Bakelants (BEL/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 11”Sam Oomen (PBS/Jumbo-Visma) à 11”