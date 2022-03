Tour de Catalogne (E1) : Matthews, premier leader, débloque son compteur

🙌 La victoire pour Michael Matthews ! L'Australien s'adjuge la première étape du Tour de Catalogne au sprint du côté de Sant Feliu de Guíxols #LesRP

Suivez la #VoltaCatalunya101 toute la semaine sur Eurosport



— Eurosport France (@Eurosport_FR) March 21, 2022

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE CATALOGNE

1ere étape - Sant Feliu de Guixols - Sant Feliu de Guixols (171,2 km) - Lundi 21 mars 2022

Classement général (après 1 étape sur 7)

Depuis qu'il s'était montré le plus rapide sur la ligne d'arrivée de la Bretagne Classic, Matthews, passé depuis sous les couleurs de l'équipe BikeExchange (il évoluait auparavant avec le maillot de la formation Sunweb sur le dos), attendait d'ajouter une nouvelle ligne à son palmarès. Il y est parvenu lundi lors d'une première étape dessinée autour de Sant Feliu de Guixols (171,2 km), là même où celui qui avait terminé quatrième de Milan - San Remo dimanche dernier (victoire du Slovène Matej Mahoric) s'était déjà imposé, en 2019. Lundi, Matthews a récidivé. Plus rapide dans l'emballage final que Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) et Quentin Pacher (Groupama-FDJ), le premier leader de ce Tour de Catalogne 2022 (101eme édition) n'a laissé aucune chance à l'Italien comme au Français.alors que la 2eme étape, mardi, pourrait de nouveau sourire aux sprinteurs.Sonny Colbrelli (ITA/Bahrain-Victorious) mtQuentin Pacher (FRA/Groupama-FDJ) mtAndrea Bagioli (ITA/Quick-Step Alpha Vinyl Team) mtSergio Higuita (COL/BORA-Hansgrohe) mtMattias Skjelmose Jensen (DAN/Trek-Segafredo) mtSimon Clarke (AUS/Israel-Premier Tech) mtEduard Prades (ESP/Caja Rural - Seguros RGA) mtHugo Hofstetter (FRA/Arkéa Samsic) mtAttila Valter (HUN/Groupama-FDJ) mtSonny Colbrelli (ITA/Bahrain-Victorious) à 4”Jonas Iversby Hvideberg (DAN/DSM) mtQuentin Pacher (FRA/Groupama-FDJ) à 6”Andrea Bagioli (ITA/Quick-Step Alpha Vinyl Team) à 10”Sergio Higuita (COL/BORA-Hansgrohe) mtMattias Skjelmose Jensen (DAN/Trek-Segafredo) mtSimon Clarke (AUS/Israel-Premier Tech) mtEduard Prades (ESP/Caja Rural - Seguros RGA) mtHugo Hofstetter (FRA/Arkéa Samsic) mt