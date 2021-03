Tour de Catalogne : Dennis remporte le chrono devant Cavagna, Almeida prend le maillot

Froome encore à la traîne



WORLD TOUR / TOUR DE CATALOGNE

Classement de la 2eme étape (Banyoles - Banyoles, CLM individuel de 18,5 km) - Mardi 23 mars 2021

1- Rohan Dennis (AUS/INEOS Grenadiers), en 22'27

2- Rémi Cavagna (FRA/Deceuninck-Quick Step), à 5”

3- Joao Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step), à 28”

4- Brandon McNulty (USA/UAE-Team Emirates), à 29”

5- Steven Kruijswijk (PBS/Jumbo-Visma), à 33”

6- Richie Porte (AUS/INEOS Grenadiers), à 35”

7- Adam Yates (GBR/INEOS Grenadiers), mt

8- Josef Cerny (RTC/Deceuninck-Quick Step), à 38”

9- Stefan De Bod (AFS/Astana), à 39”

10- Geraint Thomas (GBR/INEOS Grenadiers), à 47”

...



Classement général (après 2 étapes sur 7)

1- Joao Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step)

2- Brandon McNulty (USA/UAE-Team Emirates), à 1”

3- Luis Leon Sanchez (ESP/Astana), à 3”

4- Steven Kruijswijk (PBS/Jumbo-Visma), à 5”

5- Adam Yates (GBR/INEOS Grenadiers), à 7”

6- Richie Porte (AUS/INEOS Grenadiers), mt

7- Stefan De Bod (AFS/Astana), à 11”

8- Geraint Thomas (GBR/INEOS Grenadiers), à 19”

9- Fausto Masnada (ITA/Deceuninck-Quick Step), 21”

10- Lennard Kämna (ALL/Bora-Hansgrohe), à 22”

...





Encore raté pour Rémi Cavagna !, disputée elle aussi sous la forme d'un chrono, autour de Banyoles (18,5 km). Devancé par le Suisse Stefan Bisseger (EF Education - Nippo),Plus rapide que tout le monde, l'Australien double champion du monde de la spécialité (en 2018 et 2019) a devancé le champion de France de la spécialité de cinq secondes et le Portugais Joao Almeida, lui aussi pensionnaire de la formation Deceuninck-Quick Step de 28 secondes.à l'issue de cette 2eme étape qui a vu trois des favoris à la victoire finale le Néerlandais Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma, 5eme à 33 secondes), l'Australien Richie Porte (Ineos Grenadiers, 6eme à 35 secondes) et le Britannique Adam Yates (7eme à 35 secondes), coéquipier de Porte chez Ineos, tenir leur rang.