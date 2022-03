Colbrelli en situation "critique" au moment du massage cardiaque !

La victoire de Michael Matthews, qui n'avait plus levé les bras depuis août 2020, sur la 1ere étape de la 101eme édition du Tour de Catalogne, ce lundi, est rapidement devenue anecdotique. Après avoir passé la ligne d'arrivée, Sonny Colbrelli (31 ans) s'est en effet écroulé. Rien à voir toutefois à première vue avec l'effort produit par le sprinteur italien pour tenter de priver son rival australien de la victoire.juste après le dénouement de ce sprint massif. A en croire les médias espagnols, le champion d'Europe en titre aurait perdu connaissance à peine descendu de son vélo dans la zone d'arrivée.Non sans avoir recouvert le coureur italien, pris également de tremblements, d'un drap blanc.par ces mêmes médias présents sur place. Le natif de Desenzano del Garda (Lombardie) a ensuite été transporté en toute urgence en ambulance à l'hôpital de Gérone. L'état de santé de celui qui, malade, avait été contraint de renoncer à Milan - San Remo samedi dernier, constituait alors une réelle interrogation, doublée d'une profonde inquiétude de tout le peloton et de l'équipe Bahrain-Victorious. "Il est conscient et il parle", a toutefois fait savoir son équipe alors que l'ambulance se trouvait sur la route de l'hôpital.