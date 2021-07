Tour de Castille-et-Leon : Le Français Louvel s'impose !

A 20 kilomètres de l'arrivée, ses deux camarades d'échappée... chutent !

Jour de gloire pour Louvel ! Ils sont désormais trois Français à pouvoir se vanter d'avoir remporté le Tour de Castille-et-Leon. Pierre Rolland était devenu en 2015 le premier de nos représentants à inscrire son nom au palmarès de cette course créée en 1985. Jonathan Hivert l'avait imité deux ans plus tard. Jeudi,gagnée à trois reprises par le légendaire Alberto Contador (en 2007, 2008 et 2010) ou encore par Alexandre Vinokourov en 2006. Jeudi, pour la 25eme édition de cette épreuve baptisée avant 1996 le Trophée de Castille-et-Leon, du nom de la région où se dispute la course,(les Espagnols Joaquin Rojas et Luis Leon Sanchez ainsi que le Colombien Winner Anacona, coéquipier de Louvel, faisaient notamment partie des participants) pourLe partenaire de Nairo Quintana, absent jeudi (en revanche, son frère Dayer était présent), a dessiné sa victoire en trois temps. Le Normand a tout d'abord fait partie de l'échappée matinale. Il a ensuite flairé le bon coup en accompagnant Nickolas Zukowsky et Mauricio Moreira à l'avant. Une très bonne idée, puisqueet passé la ligne d'arrivée en vainqueur 44 secondes avant l'Italien Stefano Oldani (Lotto Soudal) et 1'25 sur l'Uruguayen Mauricio Moreira (Efapel). Matis Louvel, déjà vainqueur chez les amateurs du Tour du Bocage et de l'Ernée 53 en 2017 et du Grand Prix du Muguet, à Chambois en 2018, n'est pas près d'oublier ce 29 juillet 2021, venu marquer officiellement son arrivée dans la cour des grands.