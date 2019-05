Tour de Californie: Van Garderen prend le pouvoir

Si le Danois Kasper Asgreen, deuxième du dernier Tour des Flandres, a remporté la deuxième étape du Tour de Californie, c’est l’Américain Tejay Van Garderen, deuxième derrière le coureur de le de Deceuninck-Quick Step, qui s’est emparé du maillot jaune de leader.

Au classement général,Van Garderen devance respectivement Gianni Moscon et Asgreen de six et sept secondes, Richie Porte et Roberto Uran étant hors du Top 10 à 37 secondes.