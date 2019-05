Tour de Californie: Curieux repêchage pour Van Garderen 

Tejay Van Garderen (Education First) a droit de la part des organisateurs du Tour de Californie à des égards qui ont de quoi interpeller au terme de la 4e étape courue dans la nuit de mercredi à jeudi entre Laguna Seca et Morro Bay (214,5km).

L'Américain, leader du général, a en effet pu conserver son maillot jaune grâce à un repêchage des commissaires de course, malgré une chute qui l'a jeté au sol dans le final et lui a valu 50 secondes de retard sur Néerlandais Fabio Jakobsen (22 ans), vainqueur devant Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates), Peter Sagan (BORA-hansgrohe) et Nacer Bouhanni (Cofidis) pour offrir un 3e succès d'affilée à la Deceuninck-Quick Step. Une équipe belge qui pensait faire coup double en récupérant le maillot de leader, enfilé par Kasper Asgreen, mais Van Garden, bien que sa mésaventure se soit produite au-delà de la zone protégée des 3 derniers km, était finalement reclassé et récupérait son bien une heure après l'arrivée. "Les commissaires ont décidé de traiter la chute de façon à ce que tous les coureurs affectés par l'incident et le blocage de la route soient crédités du même temps", indique un communiqué. Pratique.

