Tour de Burgos - UAE Emirates : Trois coureurs ont été écartés

La pandémie de coronavirus n'en finit décidément plus de sévir, et d'ailleurs encore aujourd'hui, à travers le monde. Débuté ce mardi, le Tour de Burgos, première grande course de cyclisme à être disputée depuis la mi-mars, n'est visiblement pas épargné. En effet, ce mercredi, juste avant de prendre le départ de la 2eme étape de l'épreuve, trois coureurs, appartenant tous à la même formation, à savoir UAE Emirates, ont été écartés. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que ces trois hommes, qui sont Sebastian Molano, Cristian Muñoz et Camilo Ardilo, ont tous été « en contact avec une personne positive au Covid-19 ».

« Les trois coureurs ont été renvoyés chez eux et passeront dès mercredi un nouveau test »

Cette information a été révélée par l'équipe des trois cyclistes elle-même. Dans un communiqué, UAE Emirates a ainsi notamment déclaré : « Les trois coureurs colombiens ont été en contact avec une personne, extérieure à la course, qui a été testée positive au Covid-19 mardi. Conformément au protocole de l'équipe et de l'UCI, les trois coureurs ont été renvoyés chez eux et passeront dès aujourd'hui (ndlr : mercredi) un nouveau test. » Des mises à l'écart qui ne sont pas inédites sur cette édition 2020, qui vient pourtant tout juste de commencer. En effet, ce mardi, et donc déjà pour le même type de raison, deux coureurs appartenant, cette fois, à la formation Israel Start-Up Nation avaient également subi un sort similaire.