Tour de Burgos - UAE Emirates : Les trois coureurs écartés négatifs au coronavirus

La formation UAE Emirates peut être soulagée. En effet, ses trois coureurs, écartés du Tour de Burgos, par mesure de précaution, avant le départ de la 2eme étape de ce mercredi, ont finalement été testés négatifs au nouveau coronavirus. Ces trois cyclistes sont tous colombiens et il s'agit, en effet, de Sebastian Molano, Cristian Munoz et Camilo Ardila. Tous avaient « été placés à l'isolement » et « envoyés chez eux » pour éviter au maximum toute éventuelle contamination au sein du peloton. Les trois hommes avaient été en contact avec une personne qui, quant à elle, avait bel et bien été testée positive au Covid-19. L'annonce de cette nouvelle a été effectuée par leur équipe, via un communiqué publié ce mercredi, quelques heures seulement après l'arrivée de la 2eme étape : « Les trois coureurs colombiens ont été en contact samedi avec une personne (hors de la course) ensuite testée positive au Covid-19 hier (mardi). »

Une journée bien particulière pour UAE Emirates

Avant la 1ere étape, l'équipe Israel Start-Up Nation avait également été contrainte de se délester de deux éléments pour des raisons semblables. Par ailleurs, ces différents retraits illustrent parfaitement à quel point les mesures de précaution sont plus qu'importantes, alors que les courses cyclistes sont amenées à s'enchaîner, avec, en effet, un programme particulièrement resserré. Interrompue à la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde, la saison 2020 de cyclisme a repris ses droits depuis ce mardi, avec donc le Tour de Burgos, en guise de première grande course. Si l'Autrichien Felix Grossschartner s'est emparé du maillot de leader, à la faveur de sa victoire sur la première étape, le Colombien Fernando Gaviria, pensionnaire justement de la formation UAE Emirates, a, quant à lui, réglé le sprint pour s'imposer sur cette 2eme étape.