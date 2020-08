Tour de Burgos (E5) : L'étape remportée par Ivan Sosa, Remco Evenepoel s'impose au général

Vainqueur en 2018 puis en 2019, Ivan Sosa ne pouvait pas quitter le Tour de Burgos sans un dernier coup d’éclat. Le coureur colombien de l’équipe Ineos est allé chercher la victoire lors de la dernière étape de l’épreuve, avec la montée vers Lagunas de Neila comme juge de paix. Un parcours de 158km qui a vu un groupe de six coureurs dont Angel Madrazo rapidement prendre les devants mais les équipes Mitchelton-Scott et Deceuninck-Quick Step ont su contrôler l’allure du peloton pour conserver ces fuyards à portée de main. La jonction a été faite à quatorze kilomètres de l’échappée, permettant aux équipes des principaux leaders de mettre en place leurs plans pour la montée finale.

Sosa s’est montré le plus fort

Avant cette montée finale de 4,2km à 11% de moyenne, Angel Madrazo a eu un dernier baroud d’honneur mais ça n’a pas duré. Face à la pente, l’équipe Bahrain-McLaren a progressivement haussé le rythme, provoquant un écrémage dans le peloton avant que Sepp Kuss, pour l’équipe Jumbo-Visma, ne secoue ce groupe, emmenant Mikel Landa dans sa roue. L’Espagnol a répondu à l’Américain mais a vu un trio composé de Remco Evenepoel, Ivan Sosa et Esteban Chaves revenir puis ce dernier a fini par lâcher prise, laissant un trio de haute volée partir pour s’expliquer en vue de la ligne d’arrivée. A 1500m de l’arrivée, Remco Evenepoel a placé un démarrage mais qui ne s’est pas avéré suffisamment tranchant et c’est finalement Ivan Sosa, à 600m de la ligne, qui a placé une attaque décisive pour s’imposer en solitaire. Terminant le parcours à seulement onze secondes, le coureur de la formation Deceuninck-Quick Step a assuré sa victoire au classement général devant Mikel Landa et João Almeida.



CYCLISME / TOUR DE BURGOS

5eme et dernière étape - Covarrubias-Lagunas de Neila (158km) - Samedi 1er août 2020

1- Ivan Sosa (COL/Ineos) en 3h47’56’’

2- Mikel Landa (ESP/Bahrain-McLaren) à 9’’

3- Remco Evenepoel (BEL/Deceuninck-Quick Step) à 11’’

4- João Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) à 38’’

5- Lennard Kämna (ALL/Bora-Hansgrohe) à 43’’

6- Rafal Majka (POL/Bora-Hansgrohe) à 44’’

7- David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 58’’

8- Esteban Chaves (COL/Mitchelton-Scott) à 1’02’’

9- Simon Yates (GBR/Mitchelton-Scott) à 1’10’’

10- David de la Cruz (ESP/UAE Team Emirates) à 1’12’’

...



Classement général final

1- Remco Evenepoel (BEL/Deceuninck-Quick Step) en 19h14’42’’

2- Mikel Landa (ESP/Bahrain-McLaren) à 30’’

3- João Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) à 1’12’’

4- Esteban Chaves (COL/Mitchelton-Scott) à 1’26’’

5- George Bennett (NZL/Jumbo-Visma) à 1’40’’

6- Richard Carapaz (EQU/Ineos) à 1’58’’

7- Ben Hermans (BEL/Israel Start-Up Nation) à 2’25’’

8- David de la Cruz (ESP/UAE Team Emirates) à 2’34’’

9- Fabio Aru (ITA/UAE Team Emirates) à 2’36’’

10- Mikel Nieve (ESP/Mitchelton-Scott) à 3’00’’

...