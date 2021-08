Tour de Burgos (E5) : Bardet craque, Landa triomphe

Aru et Padun sur le podium

TOUR DE BURGOS

Classement de la 5eme étape (Comunero de Revenga - Lagunas de Neila, 146km) - Samedi 7 août 2021

35- Romain Bardet (FRA/DSM) à 1'54

...

Classement général final

1- Mikel Landa (ESP/Bahrain Victorious) en 18h30

6- Romain Bardet (FRA/DSM) à 54"

Romain Bardet avait l'occasion de remporter sa première course à étapes depuis le Tour de l'Ain 2013, ce samedi à l'occasion de la dernière étape du Tour de Burgos, qui sert de répétition générale avant la Vuelta, qui débutera dans une semaine. Mais le coureur de l'équipe DSM, leader avec 45 secondes sur Mikel Landa avant cette dernière journée, a craqué et termine sixième du classement général, à l'issue de cette cinquième étape marquée par une arrivée au sommet, à Lagunas de Neila (1869m).(EF Education - Nippo), qui a placé une attaqué pour aller s'imposer au sommet, avec cinq secondes d'avance sur Einer Rubio, sept sur Simon Yates et treize sur Egan Bernal.Mikel Landa est arrivé sixième à seize secondes du vainqueur, et n'avait plus qu'à attendre que Bardet franchisse la ligne pour savoir s'il remportait la course ou non.Il s'impose au général avec 36 secondes sur Fabio Aru, de retour à un bon niveau cette semaine, et 43 sur Mark Padun. Des coureurs qu'on retrouvera au départ de la Vuelta samedi prochain, à Burgos justement. Romain Bardet a déjà expliqué qu'il disputerait le Tour d'Espagne pour jouer les victoires d'étapes plus que le classement général. Il a prouvé cette semaine qu'il avait les jambes.2- Einer Rubio Reyes (COL/Movistar) à 5"3- Simon Yates (GBR/BikeExchange) à 7"4- Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) à 13"5- Jay Vine (AUS/Alpecin-Fenix) à 14"...2- Fabio Aru (ITA/Qhubeka NextHash) à 36"3- Mark Padun (UKR/Bahrain Victorious) à 43"4- Pavel Sivakov (RUS/Ineos Grenadiers) à 49"5- David de la Cruz (ESP/UAE Emirates) à 52"...