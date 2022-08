Tour de Burgos (E4) : Premier succès pour Govekar devant Retailleau, Sivakov reste leader

Govekar a su se montrer patient

CYCLISME - UCI PROSERIES / TOUR DE BURGOS

4eme étape - Torresandino-Clunia (169km) - Vendredi 5 août 2022

Classement général après 4 étapes (sur 5)

La jeunesse se met en avant cette année sur le Tour de Burgos. Au lendemain de la première victoire de Bastien Tronchon, c’est Matevz Govekar qui a ouvert son palmarès à l’occasion de la 4eme étape de l’épreuve espagnole. Le Slovène de la formation Bahrain Victorious a ainsi privé des honneurs un autre membre de l’équipe AG2R-Citroën, Valentin Retailleau. Disputée sur un parcours dénué de difficultés long de 169 kilomètres entre Torresandino et Clunia, cette 4eme et avant-dernière étape du Tour de Burgos a très vite vu un groupe riche de quatorze coureurs sortir du peloton. L’inévitable Xabier Azparren a su prendre place dans cette échappée tout comme des coureurs comme Fernando Gaviria, David de la Cruz ou Dario Cataldo quand le seul Français à l’avant a été Valentin Retailleau. Emmené par les équipes Burgos-BH et Kern Pharma, qui n’ont pas su placer un coureur à l’avant tout comme la formation EF Education-Easypost, le peloton a longtemps gardé une marge aux alentours de trois minutes sur cette échappée. Un groupe dont l’unité a duré longtemps mais, face à une potentielle victoire d’étape, l’entente s’est fissurée à l’entame des 40 derniers kilomètres.Sept coureurs ont su s’isoler en tête de course, dont Pieter Serry, Lluis Mas et Valentin Retailleau. Dans un deuxième temps, Patrick Gamper a su faire le « jump » pour revenir sur ce groupe. Visiblement désintéressé concernant la victoire d’étape, le peloton n’a pas haussé le ton et s’est rapproché des quatre minutes de retard à 20 kilomètres du but, même si l’équipe Ineos Grenadiers a haussé le ton pour protéger le maillot de leader de Pavel Sivakov. A l’approche du final, marqué par une montée avec des pentes maximales à 7%, Patrick Gamper a essayé d’anticiper avant d’être contré par Xabier Azparren. L’Espagnol a tenté une nouvelle fois sa chance à la flamme rouge, sans plus de succès. Alors que Pieter Serry a lancé le sprint de trop loin, Valentin Retailleau a un temps cru à la victoire d’étape. Mais, faisant son effort un peu plus tard, Matevz Govekar est celui qui a eu le dernier mot. Arrivé dans le peloton trois minutes plus tard, Pavel Sivakov conserve sans difficulté le maillot de leader du Tour de Burgos avant l’explication finale ce samedi sur les pentes de Lagunas de Neila.Valentin Retailleau (FRA/AG2R-Citroën) mtOmer Goldstein (ISR/Israel-Premier Tech) mtPieter Serry (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) mtPatrick Gamper (AUT/Bora-Hansgrohe) mtXabier Azparren (ESP/Euskaltel-Euskadi) mtLluis Mas (ESP/Movistar) à 12’’Fernando Barcelo (ESP/Caja Rural-Seguros RGA) à 57’’Lennard Hofstede (PBS/Jumbo-Visma) à 1’10’’- David Martin (ESP/Eolo-Kometa) à 1’16’’Santiago Buitrago (COL/Bahrain Victorious) à 23’’Ruben Guerreiro (POR/EF Education-Easypost) à 26’’Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) à 26’’Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) à 26’’Esteban Chaves (COL//EF Education-Easypost) à 28’’Vincenzo Nibali (ITA/Astana Qazaqstan) à 28’’Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 28’’Laurens De Plus (BEL/Ineos Grenadiers) à 28’’Ilan Van Wilder (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) à 28’’