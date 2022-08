Tour de Burgos (E2) : Roosen l'emporte après une chute massive

Roosen vainqueur mais l’essentiel est ailleurs

CYCLISME - UCI PROSERIES / TOUR DE BURGOS

2eme étape - Vivar del Cid-Villadiego (158km) - Mercredi 3 août 2022

L’équipe Jumbo-Visma signe un triplé au goût amer. A l’issue d’un parcours dénué de difficultés majeures, une chute terrible a marqué le final de la 2eme étape du Tour de Burgos. Alors qu’un sprint massif était annoncé avant même le départ, le trio d’aventuriers déjà vu ce mardi a une nouvelle fois tenté sa chance en échappée. Xabier Azparren, Jesus Ezquerra et Diego Sevilla sont sortis du peloton et ont pu prendre jusqu’à un peu plus de cinq minutes avec la bénédiction de l’équipe Bahrain Victorious de Santiago Buitrago, leader du classement général grâce à sa victoire à Burgos lors de la 1ere étape. A l’occasion de la montée de l’Alto de la Lora, situé à un peu plus de 100 kilomètres de l’arrivée, Xabier Azparren a pris plusieurs longueurs d’avance afin de prendre les points pour le classement de la montagne. Toutefois, le coureur de la formation Euskaltel-Euskadi n’a pas coupé son effort, partant pour un raid solitaire qui semblait suicidaire aussi loin de l’arrivée et sur un tel parcours. Alors que Jesus Ezquerra et Diego Sevilla ont très vite réintégré le peloton, Xabier Azparren a insisté afin de faire le plein de points pour son maillot de meilleur grimpeur.Après avoir passé le sommet de l’Alto de Amaya, l’Espagnol a coupé son effort et laissé le peloton le rattraper avec un peu plus de 40 kilomètres à parcourir. Le peloton n’a toutefois pas retrouvé une certaine sérénité puisque les équipes Ineos Grenadiers et Quick-Step Alpha Vinyl ont essayé de provoquer une bordure, sans toutefois connaître la réussite. Le « Wolfpack » a toutefois eu de la suite dans les idées car, sur les pentes d’une difficulté pas répertoriée située à moins de dix kilomètres de l’arrivée, les coéquipiers de Davide Ballerini ont placé une très forte accélération dans le but de provoquer un écrémage au sein des sprinteurs. Si un premier nettoyage a été fait, Tao Geoghegan Hart a pris le relais au sommet avant que Vincenzo Nibali tente de s’isoler en tête de course dans la descente. Ramenant le calme dans le peloton, l’équipe Jumbo-Visma s’est placée en tête pour emmener dans un fauteuil Timo Roosen. Toutefois, à 900 mètres de l’arrivée, l’impensable est arrivé. Perdant le contrôle de son vélo à haute vitesse sur un ralentisseur, David Dekker a provoqué une chute massive envoyant plusieurs coureurs, dont Davide Ballerini, dans les barrières placées sur les bords de la chaussée. Un incident qui a ainsi profité à Timo Roosen, Edoardo Affini et Chris Harper, qui signent dans cet ordre et dans un contexte particulier un triplé pour l’équipe Jumbo-Visma. Santiago Buitrago conserve malgré tout le maillot de leader du Tour de Burgos.Edoardo Affini (ITA/Jumbo-Visma) mtChris Harper (AUS/Jumbo-Visma) mtJon Aberasturi (ESP/Trek-Segafredo) à 5’’Carlos Rodriguez (ESP/Ineos Grenadiers) à 7’’Ruben Guerreiro (POR/EF Education-Easypost) à 8’’Fernando Gaviria (COL/UAE Team Emirates) à 7’’Lilian Calmejane (FRA/AG2R-Citroën) à 11’’Bastien Tronchon (FRA/AG2R-Citroën) à 11’’Rudy Barbier (FRA/Israel-Premier Tech) à 15’’