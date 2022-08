Tour de Burgos (E1) : Buitrago a fait parler ses qualités de grimpeur

1 Etapa | Vuelta a Burgos

🥇 @SantiagoBS26 gana la primera etapa de la @VueltaBurgos de 157km con salida desde la Catedral y llegada en el Castillo de #Burgos. De esta manera es el líder de la clasificación general.

Buitrago a fait le coup du kilomètre

CYCLISME - UCI PROSERIES / TOUR DE BURGOS

1ere étape - Burgos-Burgos (157km) - Mardi 2 août 2022

Classement général après 1 étape (sur 5)

Il fallait être bon grimpeur pour espérer briller ce mardi à Burgos. Santiago Buitrago a su bien sentir le coup pour sortir du peloton et aller s'imposer au sommet de l'Alto del Castillo. Une première étape du Tour de Burgos dont le scenario était attendu. Alors que le premier tiers du parcours était essentiellement en descente, un trio composé des Espagnols Xabier Azparren, Jesus Ezquerra et Diego Sevilla ont pris la poudre d'escampette face à un peloton loin d'avoir envie de tenir la bride. L'échappée a alors pris très vite une avance dépassant les huit minutes. Une fois terminée l'ascension d'Altotero, placée quasiment à mi-parcours, le peloton a très nettement haussé le ton et repris quasiment trois minutes en très peu de temps. Alors que le trio a vu son avance fondre sous la minute à l'approche des 40 derniers kilomètres, il a vu ses adversaires jouer avec lui et prendre le temps avant de faire la jonction.Le rythme alors imposé par l'équipe Bora-Hansgrohe n'a pas empêché quelques escarmouches dans la première ascension de l'Alto del Castillo. L'échappée a vu son périple se conclure à treize kilomètres de l'arrivée et il est alors devenu évident que cette étape allait se conclure comme une course de côte dans la montée finale. Alors que les formations Trek-Segafredo et UAE Team Emirates ont imposé une allure intense au peloton, Santiago Buitrago a surpris tout le monde en plaçant un démarrage sous la flamme rouge, dans les premières pentes de l'Alto del Castillo. Le grimpeur de l'équipe Bahrain Victorious n'a alors jamais été rattrapé et s'impose avec une marge de trois secondes sur un trio composé de Ruben Guerreiro, Tao Geoghegan Hart et Jai Hindley. Côté Français, Pavel Sivakov et Damien Touzé complètent le Top 10. En plus de la victoire d'étape, Santiago Buitrago s'empare du premier maillot de leader du Tour de Burgos.Ruben Guerreiro (POR/EF Education-Easypost) à 3''Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) à 3''Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) à 3''Vincenzo Nibali (ITA/Astana Qazaqstan) à 5''Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 6''Ivan Garcia Cortina (ESP/Movistar) à 6''Ilan Van Wilder (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) à 6''Pavel Sivakov (FRA/Ineos Grenadiers) à 6''Damien Touzé (FRA/AG2R-Citroën) à 6''