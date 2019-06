Tour de Belgique: Coquard s'impose, Evenepoel vainqueur final

Comme l'an passé, Bryan Coquard a enlevé la 5e et dernière étape du Tour de Belgique, dans les rues de Teringen. Le sprinteur de la Vital Concept s'est imposé devant un autre Français, Pierre Barbier (Natura4Ever), et s'offre son sixième succès de la saison.

Malgré une chute dans le dernier kilomètre, sans conséquence, Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) remporte le classement général final devant deux coureurs de la Lotto-Soudal, Victor Campenaerts et Tim Wellens. C'est le premier succès dans une course à étapes pour le prodige belge.

Youngest ever winner (19 years and 152 days) of the #BelgiumTour! Congrats, @EvenepoelRemco!

