Tim Wellens s'est offert ce mercredi la première étape du Tour d'Andalousie, tracée entre Sanlucar de Barrameda et Alcala de los Gazules et longue de 171 km. Le coureur belge de la Lotto-Soudal s'est montré le plus fort dans un final agrémenté notamment d'une côté à 10,8% de moyenne, devançant sur la ligne deux représentants de l'équipe Astana, le Danois Jakob Fuglsang et l'Espagnol Ion Izagirre (3e).

Le premier Français, Guillaume Martin, pointe au 10e rang.