Tour d’Allemagne: Coup double pour Kristoff

Une victoire 2 en 1 pour Alexander Kristoff. Le Norvégien, deuxième lors du premier opus jeudi, s’est imposé tout en puissance au sprint ce vendredi lors de la deuxième étape du Tour d’Allemagne entre Marbourg et Göttingen. Le coureur d’UAE Team Emirates a devancé Sonny Colbrelli (Barhain-Merida) et Yves Lampaert (Deceuninck-Quick-Step).

Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), premier leader au général, a cette fois-ci été lâché du groupe de tête à 40 km de l’arrivée. Kristoff prend par conséquent le maillot de leader, malgré les attaques dans le dernier kilomètre de Vincenzo Nibali (Barhain-Merida) et du duo composé de Marc Hirschi (Sunweb) et Alexey Lutsenko (Astana) à 10 km du but.

A noter aussi le show Remco Evenepoel. Le phénomène belge de la Deceuninck-Quick-Step s’est échappé à 106 km de l’arrivée, et au prix d’un formidable numéro, a compté jusqu’à 3’15 d’avance avant de n’être finalement repris qu’à 10 bornes de la ligne.

