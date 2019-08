Tour d'Allemagne: Asgreen s'impose, Stuyven leader

Le Danois Kasper Asgreen a remporté ce samedi la 3e étape du Tour d'Allemagne. Le coureur de la Deceuninck-Quick Step a devancé son compagnon d'échappée, dans le final, le Belge Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), qui s'empare de son côté de la tête du classement général.

Coéquipier d'Asgreen, Julian Alaphilippe avait choisi de prendre l'échappée matinale. Repris par le peloton, il a terminé à 17 minutes.

Relive the last KM how @k_asgreen sprints for victory against @Jasperstuyven!#DeineTour #DeutschlandTour pic.twitter.com/xwHpH6UEDC