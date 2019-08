Tour d'Allemagne: Ackermann ne se loupe pas

Grand favori du jour, Pascal Ackermann a remporté, à la maison, la 1ère étape du Tour d'Allemagne.

Le sprinteur allemand de la formation Bora-Hansgrohe s'est imposé à Halberstadt devant les deux coureurs d'UAE-Team Emirates, Alexander Kristoff et son poisson-pilote Simone Consonni.

Pour sa course de rentrée après une coupure de plus de trois semaines, Julian Alaphilippe a terminé dans le peloton.

62 km/h - that was top speed of @Ackes171 in his sensational sprint in @HalberstadtInfo - the finish of stage 1 of the Deutschland Tour 2019!#DeineTour #DeutschlandTour pic.twitter.com/tuNFr5ryz7